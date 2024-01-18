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Published Сегодня, 08:33

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Updated Сегодня, 08:35

Эксперт рассказал про меры безопасности в снегопад

Эксперт рассказал про меры безопасности в снегопад

18 января 2024, 08:33
Фото: 1MI
Автоэксперт и главред издания «За рулём» Максим Кадаков в эксклюзивной беседе с RT поделился ценными советами о том, как водителям следует вести себя на дорогах во время снегопада.

Один из самых очевидных и распространенных советов, который обычно дается городскими властями и ГИБДД, — это воздержаться от поездок на дорогах во время снегопада. Тем не менее, Максим Кадаков отметил, что многие водители все равно решают отправиться в путь. При этом он указал на два основных фактора, которые делают движение в снегопад сложнее: увеличенное количество снега на дорогах и возможное образование ледяного покрытия, что ухудшает сцепление шин с дорогой, и отсутствие нормальной видимости из-за снегопада, пишет RT.

Кадаков выделил несколько важных правил безопасного вождения в условиях снегопада:

  1. Понимание характеристик вашего автомобиля на снегу. Перед началом поездки можно попробовать несколько раз прокачать тормоза на небольшой скорости, чтобы понять, как машина реагирует на данном покрытии.
  2. Соблюдение адекватной скорости. Необходимо двигаться с такой скоростью, при которой вы всегда видите дорогу перед собой и имеете достаточное расстояние до других автомобилей.
  3. Анализ ситуации на дороге. Важно помнить о других участниках движения и быть предельно внимательным. Даже если ваш автомобиль хорошо справляется с покрытием, это не означает, что так же и у других водителей. Следует думать не только о собственной безопасности, но и о безопасности других участников движения.

Советы эксперта в очередной раз напоминают, как важно быть осторожными на дорогах в зимние периоды, а также подчеркивают необходимость уважения к другим участникам движения, чтобы сделать дороги безопаснее для всех.

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