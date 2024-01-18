Эксперт рассказал про меры безопасности в снегопад

Один из самых очевидных и распространенных советов, который обычно дается городскими властями и ГИБДД, — это воздержаться от поездок на дорогах во время снегопада. Тем не менее, Максим Кадаков отметил, что многие водители все равно решают отправиться в путь. При этом он указал на два основных фактора, которые делают движение в снегопад сложнее: увеличенное количество снега на дорогах и возможное образование ледяного покрытия, что ухудшает сцепление шин с дорогой, и отсутствие нормальной видимости из-за снегопада, пишет RT.