Эксперт рассказал про меры безопасности в снегопад

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Один из самых очевидных и распространенных советов, который обычно дается городскими властями и ГИБДД, — это воздержаться от поездок на дорогах во время снегопада. Тем не менее, Максим Кадаков отметил, что многие водители все равно решают отправиться в путь. При этом он указал на два основных фактора, которые делают движение в снегопад сложнее: увеличенное количество снега на дорогах и возможное образование ледяного покрытия, что ухудшает сцепление шин с дорогой, и отсутствие нормальной видимости из-за снегопада, пишет RT.
Кадаков выделил несколько важных правил безопасного вождения в условиях снегопада:
Советы эксперта в очередной раз напоминают, как важно быть осторожными на дорогах в зимние периоды, а также подчеркивают необходимость уважения к другим участникам движения, чтобы сделать дороги безопаснее для всех.