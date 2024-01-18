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Updated Сегодня, 05:16

Бывший гендиректор «Башкиравтодора» не смог обжаловать свой арест

Экс-гендиректор «Башкиравтодора» останется под арестом до конца февраля

18 января 2024, 05:14

Бывший гендиректор «Башкиравтодора» не смог обжаловать свой арест

Также под арестом останется имущество обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Бывший руководитель АО «Башкиравтодор» Ильдар Юланов останется за решёткой до конца февраля. Как передаёт «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Башкирии, он не смог обжаловать приговор на продление меры пресечения.

Гендиректор «Башкиравтодора» проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По мнению следствия, он заключил контракт с ООО «Киви» на поставку инертных и дорожно-строительных материалов во время работ на трассе «Бирск — Тастуба — Сатка» на сумму в 91 млн рублей. Однако поставка была осуществлена лишь на бумаге. Сумму сообщники — в их число кроме Юланова входят директор «Киви» Ирек Шарипов и его заместитель Ришат Самматов — использовали по собственному усмотрению. В начале ноябре Юланова арестовали на 2 месяца, затем арест продлили до 29 февраля 2024 года.

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В издании передают, что в силе осталось решение Советского районного суда Уфы об аресте имущества Юланова. Из перечня исключён лишь один объект, в отношение которого не удалось установить принадлежность обвиняемому.

В начале декабря 2023 года исполняющим обязанности директора «Башкиравтодора» стал Ильгиз Усманов, ранее работавший в Управлении Главы РБ. Елена Прочаковская — другая сотрудница аппарата Радия Хабирова — обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

На днях «Башкиравтодор» получил госконтракт на ремонт дороги между Стерлитамаком и Салаватом. Полтора километра трассы принесут фирме почти 37,5 млн рублей.

#Уфа#Мошенничество#Суд#Приговор#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Башкиравтодор
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