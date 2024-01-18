Экс-гендиректор «Башкиравтодора» останется под арестом до конца февраля

Гендиректор «Башкиравтодора» проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По мнению следствия, он заключил контракт с ООО «Киви» на поставку инертных и дорожно-строительных материалов во время работ на трассе «Бирск — Тастуба — Сатка» на сумму в 91 млн рублей. Однако поставка была осуществлена лишь на бумаге. Сумму сообщники — в их число кроме Юланова входят директор «Киви» Ирек Шарипов и его заместитель Ришат Самматов — использовали по собственному усмотрению. В начале ноябре Юланова арестовали на 2 месяца, затем арест продлили до 29 февраля 2024 года.