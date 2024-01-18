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Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

В Башкирии арестовали двух участников митинга в Баймаке

Двоих участников митинга в Баймаке арестовали на 13 и 14 суток

18 января 2024, 14:22
Фото: 1MI

В Башкирии арестовали двух участников митинга в Баймаке

Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда Уфы.

Двое участников несанкционированного митинга перед зданием Баймакского райсуда 15 января — Юлдашев С Г. и Идельбаев С. Г. арестованы. По решению Кировского районного суда Уфы, им назначено по 13 и 14 суток заключения.

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Как сообщили в пресс-службе суда, граждане приняли участие в несанкционированном митинге, который повлек за собой «создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной, социальной инфраструктур». В частности, из-за митинга был затруднен вход в здание Баймакского районного суда РБ, созданы помехи спецтехнике в проведении работ по благоустройству, в проезде к остановке общественного транспорта и препятствия движению транспортных средств, пешеходов по одной из улиц Баймака.

Постановлением суда Юлдашев С Г. признан виновными в совершении административного правонарушения и назначено наказания в виде административного ареста на 13 суток.

Идельбаев С. Г. также признан виновным в совершении административного правонарушения и назначено ему наказание в виде административного ареста на 14 суток.

Постановления в законную силу не вступили.

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Напомним, 15 января в Баймаке проходило слушание по делу Фаиля Алсынова*. Активисту были предъявлены обвинения в «возбуждении ненависти на межнациональной почве» (часть 1 статьи 292 УК РФ). По мнению суда, весной 2023 года на сходе граждан активист негативно высказался по отношению к выходцам из Закавказья, Кавказа и Средней Азии. В этот день у здания суда собралась многотысячная толпа из жителей республики, пришедших поддержать активиста.

* — включён в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

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#Общество#Происшествия#Суд#Решение суда#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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