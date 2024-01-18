Двоих участников митинга в Баймаке арестовали на 13 и 14 суток

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Двое участников несанкционированного митинга перед зданием Баймакского райсуда 15 января — Юлдашев С Г. и Идельбаев С. Г. арестованы. По решению Кировского районного суда Уфы, им назначено по 13 и 14 суток заключения.
Как сообщили в пресс-службе суда, граждане приняли участие в несанкционированном митинге, который повлек за собой «создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной, социальной инфраструктур». В частности, из-за митинга был затруднен вход в здание Баймакского районного суда РБ, созданы помехи спецтехнике в проведении работ по благоустройству, в проезде к остановке общественного транспорта и препятствия движению транспортных средств, пешеходов по одной из улиц Баймака.
Постановлением суда Юлдашев С Г. признан виновными в совершении административного правонарушения и назначено наказания в виде административного ареста на 13 суток.
Идельбаев С. Г. также признан виновным в совершении административного правонарушения и назначено ему наказание в виде административного ареста на 14 суток.
Постановления в законную силу не вступили.
Напомним, 15 января в Баймаке проходило слушание по делу Фаиля Алсынова*. Активисту были предъявлены обвинения в «возбуждении ненависти на межнациональной почве» (часть 1 статьи 292 УК РФ). По мнению суда, весной 2023 года на сходе граждан активист негативно высказался по отношению к выходцам из Закавказья, Кавказа и Средней Азии. В этот день у здания суда собралась многотысячная толпа из жителей республики, пришедших поддержать активиста.
* — включён в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.