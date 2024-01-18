Двоих участников митинга в Баймаке арестовали на 13 и 14 суток

Как сообщили в пресс-службе суда, граждане приняли участие в несанкционированном митинге, который повлек за собой «создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной, социальной инфраструктур». В частности, из-за митинга был затруднен вход в здание Баймакского районного суда РБ, созданы помехи спецтехнике в проведении работ по благоустройству, в проезде к остановке общественного транспорта и препятствия движению транспортных средств, пешеходов по одной из улиц Баймака.