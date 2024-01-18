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Бахрейн стал страной, присоединившейся к декларации по сохранению популяции кречета

Бахрейн стал страной, присоединившейся к декларации по сохранению популяции кречета

18 января 2024, 14:35
Королевство Бахрейн стало седьмым государством, которое присоединилось к Декларации о намерениях по сохранению популяции кречета. Напомним, кречет — птица из отряда соколообразных семейства соколиных.

В рамках первого международного форума «День сокола» подписи под документом поставили Россия, Китай, Киргизия, Казахстан, Монголия и ОАЭ. Мероприятие состоялось во Владивостоке в ходе VIII Восточного экономического форума, оператором которого выступил Фонд Росконгресс, пишет 56orb.ru.

Для разработки мероприятий по сохранению редких видов птиц и развитию международного сотрудничества в этой сфере по распоряжению президента РФ Владимира Путина в 2022 году был создан международный соколиный центр «Камчатка».

Как отмечается, маточное поголовье птиц было предоставлено арабскими партнерами. Осуществление проекта является частью крупной программы по выведению потомства редких птиц и сохранению биоразнообразия Дальнего Востока. Центр уже объединил лучшие мировые практики. Кроме того, его деятельность строится на тесном сотрудничестве с экспертами из арабских стран, которые часто приезжали для обмена опытом с российскими специалистами.

По словам советника президента РФ Антона Кобякова, совместные проекты с арабскими партнерами играют важную роль в укреплении дружеских отношений, построенных на общих интересах и ценностях.

«Одним из таких направлений, безусловно, станет развитие ключевых тезисов рамочной декларации по сохранению популяции кречетов и взаимной поддержке проектов, нацеленных на сохранение этого вида птиц и восстановление традиций соколиной охоты в России», — подчеркнул Кобяков.

Принятие декларации стало инициативой российской стороны. Ее реализация будет содействовать развитию международной кооперации в создании эффективных механизмов по борьбе с браконьерством и нелегальным оборотом редких видов птиц.

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