Бахрейн стал страной, присоединившейся к декларации по сохранению популяции кречета

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
В рамках первого международного форума «День сокола» подписи под документом поставили Россия, Китай, Киргизия, Казахстан, Монголия и ОАЭ. Мероприятие состоялось во Владивостоке в ходе VIII Восточного экономического форума, оператором которого выступил Фонд Росконгресс, пишет 56orb.ru.
Для разработки мероприятий по сохранению редких видов птиц и развитию международного сотрудничества в этой сфере по распоряжению президента РФ Владимира Путина в 2022 году был создан международный соколиный центр «Камчатка».
Как отмечается, маточное поголовье птиц было предоставлено арабскими партнерами. Осуществление проекта является частью крупной программы по выведению потомства редких птиц и сохранению биоразнообразия Дальнего Востока. Центр уже объединил лучшие мировые практики. Кроме того, его деятельность строится на тесном сотрудничестве с экспертами из арабских стран, которые часто приезжали для обмена опытом с российскими специалистами.
По словам советника президента РФ Антона Кобякова, совместные проекты с арабскими партнерами играют важную роль в укреплении дружеских отношений, построенных на общих интересах и ценностях.
«Одним из таких направлений, безусловно, станет развитие ключевых тезисов рамочной декларации по сохранению популяции кречетов и взаимной поддержке проектов, нацеленных на сохранение этого вида птиц и восстановление традиций соколиной охоты в России», — подчеркнул Кобяков.
Принятие декларации стало инициативой российской стороны. Ее реализация будет содействовать развитию международной кооперации в создании эффективных механизмов по борьбе с браконьерством и нелегальным оборотом редких видов птиц.