Бахрейн стал страной, присоединившейся к декларации по сохранению популяции кречета

Как отмечается, маточное поголовье птиц было предоставлено арабскими партнерами. Осуществление проекта является частью крупной программы по выведению потомства редких птиц и сохранению биоразнообразия Дальнего Востока. Центр уже объединил лучшие мировые практики. Кроме того, его деятельность строится на тесном сотрудничестве с экспертами из арабских стран, которые часто приезжали для обмена опытом с российскими специалистами.