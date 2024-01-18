Антимонопольная служба Башкирии выявила картельный сговор почти на 1 млрд рублей

Комиссия БашУФАС установила, что во время закупок фирмы и предприниматели не участвовали в конкурсах, если какой-то из вышеперечисленных участников уже подал заявку на участие. Делалось это для того, чтобы не конкурировать друг с другом и сохранять высокие цены на услуги. Стоит отметить, что по законодательству участники не могли знать заранее, кто уже подал заявку на закупку. Комиссия решила, что из этого следует наличие антиконкурентного соглашения между бизнесменами, что является признаком картельного сговора (согласно пункту 3 части 1 статьи 11 Закона «О защите конкуренции»). Замешанным в антиконкурентном соглашении БашУФАС считает и заказчиков — образовательные учреждения Уфы, администрацию города и управление образования.