Антимонопольная служба Башкирии выявила картельный сговор почти на 1 млрд рублей

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:14
В Башкирии 212 образовательных учреждения признаны виновными в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в Башкортостанском управлении Федеральной антимонопольной службе. Школы участвовали в выборе подрядчиков на уборку и обслуживание помещений, сумма 212 контрактов составила 972,4 млн рублей.
Как следует из решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, на платформе «Единая электронная торговая площадка» было размещено 57 закупочных процедур на услуги по уборке зданий и обслуживанию помещений. По их результатам было заключено 212 договоров с 8 подрядчиками: индивидуальными предпринимателями Элиной Бурнадзе (город Самара), Ринатом Зямиловым (город Уфа), Артуром Камалтдиновым (Мордовия), Розой Камалтдиновой (Мордовия), Артуром Минигалиевым (Мордовия), Дмитрием Корытовым (Мордовия), а также фирмами ООО «Блесксервис Плюс» (Татарстан) и ООО «Городской Сервис» (город Стерлитамак). Все 57 закупочных процедур с их участием завершились без понижения начальной цены.
Комиссия БашУФАС установила, что во время закупок фирмы и предприниматели не участвовали в конкурсах, если какой-то из вышеперечисленных участников уже подал заявку на участие. Делалось это для того, чтобы не конкурировать друг с другом и сохранять высокие цены на услуги. Стоит отметить, что по законодательству участники не могли знать заранее, кто уже подал заявку на закупку. Комиссия решила, что из этого следует наличие антиконкурентного соглашения между бизнесменами, что является признаком картельного сговора (согласно пункту 3 части 1 статьи 11 Закона «О защите конкуренции»). Замешанным в антиконкурентном соглашении БашУФАС считает и заказчиков — образовательные учреждения Уфы, администрацию города и управление образования.
Также Управлением установлено, что при подаче заявок на участие в конкурсе несколько субъектов использовали одинаковый IP-адрес и один и тот же компьютер. Также антимонопольщики заметили схожесть электронных почт участников торгов. Кроме того, между предпринимателями и фирмами выявлены взаимные расчёты, а также сотрудники, работавшие на разные организации, что может свидетельствовать об аффилированности.
В отношении участников антконкурентного соглашения и картельного сговора будут возбуждены административные дела.