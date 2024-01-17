Уфу задолго до час-пика охватили пробки

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Уфа третий день подряд застревает в пробках. До час-пика ещё несколько часов, а на нескольких улицах уже образовались заторы.
Один из пользователей сервиса 2GIS, комментируя стихийное бедствие и итоги дня, высказался на странице портала: «Как говорится, беда не пришла одна — у неё с собой кущтэнэщ (гостинец — перевод с башкирского, ред.) в виде метели и пробок».
По данным сервисов «Яндекс.Карты» и 2GIS, самая сложна ситуация — на улице Пугачёва, где поток автомобилей стоит от Монумента Дружбы до улицы Бельской. В центре города ДТП произошло возле региональной отделения «Единой России» на Цюрупы. Также «стоят» выезды с центра по улицам Заки Валиди и Октябрьской революции.
Севернее труднее всего в районе Южного автовокзала, где в бордовый цвет окрашены дороги на улицах Города Галле и Рихарда Зорге. Машины также застряли на участке проспекта Октября от «Спортивной» до «Ж/д больницы».
Осложнён въезд в Сипайлово по Жукова, проезд по Трамвайной, Уфимскому шоссе и на выезде из Инорса в Черниковку (мост на ж/д путями в створе улицы Сельской Богородской). «Стоят» автомобилисты и возле Шакшинского моста.
Сегодня городские власти анонсировали завтрашний запрет проезда по Шакшинскому мосту. А вчера рекордные пробки стали причиной недовольства граждан.