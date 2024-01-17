Уфу задолго до час-пика охватили пробки

Один из пользователей сервиса 2GIS, комментируя стихийное бедствие и итоги дня, высказался на странице портала: «Как говорится, беда не пришла одна — у неё с собой кущтэнэщ (гостинец — перевод с башкирского, ред.) в виде метели и пробок».