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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

В Уфе 18 января вновь ограничат движение на Шакшинском мосту

В Уфе запретят проезд по Шакшинскому мосту

17 января 2024, 08:23
Фото: 1MI

В Уфе 18 января вновь ограничат движение на Шакшинском мосту

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Движение по Шакшинскому мосту в Уфе будет временно ограничено с 14:00 до 15:00 в четверг, 18 января. В частности, для проезда в обоих направлениях будет недоступна роезжая часть четырехполосного движения мостового перехода.

В указанный период на данном участке будут проводиться геодезический мониторинг и ямочный ремонт, — пояснили в пресс-службе Минтранса.

Отмечается, что одна из полос проезжей части моста все же останется открытой — для проезда автомобилей экстренных служб (полиция, МЧС, пожарные, скорая, аварийная)

#Общество#Город#Уфа#Ограничение движения#Новости Уфы#Азамат Нухов#Шакшинский мост
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