В Уфе запретят проезд по Шакшинскому мосту

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Движение по Шакшинскому мосту в Уфе будет временно ограничено с 14:00 до 15:00 в четверг, 18 января. В частности, для проезда в обоих направлениях будет недоступна роезжая часть четырехполосного движения мостового перехода.
В указанный период на данном участке будут проводиться геодезический мониторинг и ямочный ремонт, — пояснили в пресс-службе Минтранса.
Отмечается, что одна из полос проезжей части моста все же останется открытой — для проезда автомобилей экстренных служб (полиция, МЧС, пожарные, скорая, аварийная)