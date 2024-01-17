В Уфе простились с погибшим в ходе СВО Илшатом Валеевым

По данным администрации, рядовой Валеев Илшат Рашитович родился в 1965 года в Уфе. С 1 по 8 класс обучался в средней школе № 36 г. Сыктывкар. После окончания 8 класса поступил в художественное училище № 41 г. Оренбург, которое окончил в 1987 г. Работал руководителем строительной компании.