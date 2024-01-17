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В Уфе прошла церемония прощания с погибшим в ходе СВО замкомандира взвода

В Уфе простились с погибшим в ходе СВО Илшатом Валеевым

17 января 2024, 03:42
Фото: Октябрьский район Уфы/ VK.com

В Уфе прошла церемония прощания с погибшим в ходе СВО замкомандира взвода

Соболезнования родным и близким погибшего выразили в администрации Октябрьского района.

Церемония прощания с погибшим в ходе СВО Илшатом Валеевым состоялась днем ранее в театре «Нур». На траурном мероприятии присутствовали вице-премьер Правительства Башкортостана Ирек Сагитов, глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников и др.

По данным администрации, рядовой Валеев Илшат Рашитович родился в 1965 года в Уфе. С 1 по 8 класс обучался в средней школе № 36 г. Сыктывкар. После окончания 8 класса поступил в художественное училище № 41 г. Оренбург, которое окончил в 1987 г. Работал руководителем строительной компании.

5 мая 2023 года военным комиссариатом Октябрьского и Советского районов Уфы призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации по контракту. Проходил военную службу в должности заместителя командира взвода.

За самоотверженность и отвагу герой удостоен ордена генерала М.Шаймуратова посмертно.

#Общество#Азамат Нухов#Участники СВО#Похороны участников СВО
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