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Published Сегодня, 05:57

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Updated Сегодня, 06:45

Жители Башкирии уже вторые сутки не могут пользоваться мессенджером WhatsApp*

В Башкирии вторые сутки недоступен мессенджер WhatsApp*

17 января 2024, 05:57
Фото: 1MI

Жители Башкирии уже вторые сутки не могут пользоваться мессенджером WhatsApp*

Сообщения о перебоях в работе стали появляться в соцсетях вечером 16 января. Приложение не работает должным образом и сейчас.

Жители Башкирии столкнулись с неполадками в работе популярного мессенджера. Так, с вечера вторника, 16 января, у пользователей не приходят и не уходят сообщения. Также возникли проблемы со звонками — по словам пользователей, несмотря на то, что в мессенджере приходят звонки, но нет соединения.

Отмечается, что проблемы с пользованием WhatsApp* наблюдаются как в мобильном приложении, так и в веб-версии.

* — (Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены).

#Общество#Азамат Нухов
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