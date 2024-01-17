В Башкирии вторые сутки недоступен мессенджер WhatsApp*

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Жители Башкирии столкнулись с неполадками в работе популярного мессенджера. Так, с вечера вторника, 16 января, у пользователей не приходят и не уходят сообщения. Также возникли проблемы со звонками — по словам пользователей, несмотря на то, что в мессенджере приходят звонки, но нет соединения.
Отмечается, что проблемы с пользованием WhatsApp* наблюдаются как в мобильном приложении, так и в веб-версии.
* — (Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены).