Самолет из Уфы дважды за день не смог приземлиться в столице соседнего региона

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Сообщается, что изначально борт вылетел в Казань в 13:20 16 января. Однако у аэропорта столицы Татарстана пилот решил уйти на запасной аэродром — в Уфе. Причиной тому стала якобы нерасчищенная от снега взлетно-посадочная полоса.
Как отмечает Inkazan, судя по онлайн-табло аэропорта, другие самолеты с такой проблемой не сталкивались. В то же время в Казани вылета на этом воздушном судне ждут 67 пассажиров, которые несколько часов не могут отправиться в Уфу.
Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры.