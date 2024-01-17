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Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Летевший из Уфы в Казань самолет дважды не смог приземлиться в нужном аэропорту

Самолет из Уфы дважды за день не смог приземлиться в столице соседнего региона

17 января 2024, 07:03
Фото: 1MI

Летевший из Уфы в Казань самолет дважды не смог приземлиться в нужном аэропорту

Самолет авиакомпании Utair, следующий маршрутом Уфа — Казань, второй раз за сутки не приземлился в столице Татарстана и улетел обратно в Башкирию, сообщает Inlazan со ссылкой на тг-канал Mash Iptash.

Сообщается, что изначально борт вылетел в Казань в 13:20 16 января. Однако у аэропорта столицы Татарстана пилот решил уйти на запасной аэродром — в Уфе. Причиной тому стала якобы нерасчищенная от снега взлетно-посадочная полоса.

Как отмечает Inkazan, судя по онлайн-табло аэропорта, другие самолеты с такой проблемой не сталкивались. В то же время в Казани вылета на этом воздушном судне ждут 67 пассажиров, которые несколько часов не могут отправиться в Уфу.

Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры.

#Общество#Город#Международный аэропорт#Аэропорт#Новости Башкирии#Самолет#Азамат Нухов
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