Прокуратура будет координировать действия по расследованию событий в Баймаке

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Прокуратура будет контролировать ход расследования событий в Баймаке.
Ранее Первый особый отдел Следственного управления СК России по Башкирии завёл уголовное дело по статьям о «массовых беспорядках» и «применении насилия в отношении представителя власти». Напомним, сегодня в Баймаке огласили приговор активисту Фаилю Алсынову*. За событием следили тысячи граждан, собравшиеся у здания суда поддержать Фаиля. После того, как приговор был оглашён, началось противостояние между собравшимися людьми и правоохранителями. По версии следкома, из-за инцидента пострадали несколько человек, в том числе и силовики.
Республиканская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела. Работники надзорного ведомства выехали в Баймакский район для координации действий правоохранителей. Также прокуратура проверит соблюдение законодательства о публичных мероприятиях.
* — внесён в Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.