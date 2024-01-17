Прокуратура будет координировать действия по расследованию событий в Баймаке

Ранее Первый особый отдел Следственного управления СК России по Башкирии завёл уголовное дело по статьям о «массовых беспорядках» и «применении насилия в отношении представителя власти». Напомним, сегодня в Баймаке огласили приговор активисту Фаилю Алсынову*. За событием следили тысячи граждан, собравшиеся у здания суда поддержать Фаиля. После того, как приговор был оглашён, началось противостояние между собравшимися людьми и правоохранителями. По версии следкома, из-за инцидента пострадали несколько человек, в том числе и силовики.