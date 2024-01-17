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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследований событий в Баймаке

Прокуратура будет координировать действия по расследованию событий в Баймаке

17 января 2024, 14:04
Фото: 1MI

Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследований событий в Баймаке

Надзорное ведомство обещает проверить соблюдение законов по проведению публичных мероприятий.

Прокуратура будет контролировать ход расследования событий в Баймаке.

Ранее Первый особый отдел Следственного управления СК России по Башкирии завёл уголовное дело по статьям о «массовых беспорядках» и «применении насилия в отношении представителя власти». Напомним, сегодня в Баймаке огласили приговор активисту Фаилю Алсынову*. За событием следили тысячи граждан, собравшиеся у здания суда поддержать Фаиля. После того, как приговор был оглашён, началось противостояние между собравшимися людьми и правоохранителями. По версии следкома, из-за инцидента пострадали несколько человек, в том числе и силовики.

За беспорядки в Баймаке взялся особый отдел следкома
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Республиканская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела. Работники надзорного ведомства выехали в Баймакский район для координации действий правоохранителей. Также прокуратура проверит соблюдение законодательства о публичных мероприятиях.

* — внесён в Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

#Общество#Уфа#Прокуратура#Новости Башкирии#Фаиль Алсынов#Идэль Гумеров#Баймак
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