Приговор Фаилю Алсынову*, противостояние в Баймаке и дело подчинённой Хабирова

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Баймакский районный суд вынес приговор в отношение Фаиля Алсынова*, обвиняемого в экстремизме и разжигании межнациональной розни. Несмотря на то, что государственное обвинение просило для активиста 4 года колонии-поселения, решение суда оказалось более жёстким — 4 года колонии общего режима. Защита объявила, что будет обжаловать приговор, сам Алсынов не согласен с судом и предупредил, что власти совершают ошибку.
Уже до оглашения приговора масса народа собралась перед зданием суда для поддержки активиста. В отличие от позавчерашнего дня, когда собрание жителей закончилось мирно, сегодня поддержка вылилась в противостояние с силовиками. С утра улицы Баймака были огорожены, а возле здания суда скопились сотрудники Росгвардии и полиции. После оглашения приговора Алсынова попытались вывезти в Белорецк, однако недовольные граждане перегородили выезд для специальной машины. В течение нескольких часов ситуация приобрела характер беспорядков, спецслужбы применили дубинки, щиты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Жители отвечали снежками.
Жители Башкирии сообщили о массовом сбое в работе мессенджера WhatsApp**. Со вчерашнего дня не получается совершать звонки через приложение, сообщения отправляются с большими задержками. Наиболее массовые жалобы на сбой в работе приложения приходили из Башкирии — более половины случаев (по данный сервиса Сбой РФ).
Правоохранители начали разбирательства после противостояния в Баймаке. Следственный комитет решил, что несанкционированные акции протеста кем-то организованы через социальные сети и мессенджеры, а также достойны уголовного дела. Дело заведено по двум статьям — организация и участие в беспорядках и применение насилие к представителям власти: выяснилось, что пострадало несколько силовиков. Установлением фигурантов дела будет заниматься полиция. Прокуратура должна координировать работу органов.
Завтра ограничат движение по Шакшинскому мосту для геодезического мониторинга и ямочного ремонта. Сегодня мост стал местом массового скопления автомобилей, а по всему городу пробки оценивались с 8 до 10 баллов. Сложнее всего обстановка сложилась возле Южного автовокзала, вечером пробка распространилась до Дёмы.
Под следствием оказалась чиновница из команды Хабирова. Елена Прочаковская помогала главе Башкирии в бытность мэром Красногорска (Московская область), за ним она приехала в Башкирию, где стала заместителем гендиректора «Башинформа». Затем она возглавила Управление Главы РБ по социальным коммуникациям. Подмосковные следователи обвиняют чиновницу в мошенничестве — она фиктивно трудоустроила знакомую на муниципальную работу и получала зарплату за неё. Главное следственное управление Московской области подтвердило уголовное дело в отношение Прочаковской.
* — включён в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.
** — принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной в России экстремистской организацией, деятельность которой запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены.