Приговор Фаилю Алсынову*, противостояние в Баймаке и дело подчинённой Хабирова

Уже до оглашения приговора масса народа собралась перед зданием суда для поддержки активиста. В отличие от позавчерашнего дня, когда собрание жителей закончилось мирно, сегодня поддержка вылилась в противостояние с силовиками. С утра улицы Баймака были огорожены, а возле здания суда скопились сотрудники Росгвардии и полиции. После оглашения приговора Алсынова попытались вывезти в Белорецк, однако недовольные граждане перегородили выезд для специальной машины. В течение нескольких часов ситуация приобрела характер беспорядков, спецслужбы применили дубинки, щиты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Жители отвечали снежками.