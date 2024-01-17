В Башкирии возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках в Баймаке

Уголовное дело возбуждено по статье 212 УК РФ «Массовые беспорядки» в отношении участников несанкционированной акции в Баймаке. Сколько человек станет фигурантами дела, не сообщается. По словам председателя Общественного совета при МВД по РБ Рафаила Диваева, ответственность по статье грозит организаторам и участникам несанкционированной акции.