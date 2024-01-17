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В Башкирии возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках в Баймаке

В Башкирии возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках в Баймаке

17 января 2024, 11:47
Фото: 1MI

В Башкирии возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках в Баймаке

Фигуранты дела не называются.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о «массовых беспорядках», после акции протеста у здания суда в Баймаке, сообщает ИА «Башинформ».

Напомним, в Баймаке сегодня огласили приговор активисту Фаилю Алсынову*, известному деятельностью в башкирском национальном движении и участием в экологических протестах.

После оглашения приговора Фаилю Алсынову* в Баймаке начались беспорядки
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Уголовное дело возбуждено по статье 212 УК РФ «Массовые беспорядки» в отношении участников несанкционированной акции в Баймаке. Сколько человек станет фигурантами дела, не сообщается. По словам председателя Общественного совета при МВД по РБ Рафаила Диваева, ответственность по статье грозит организаторам и участникам несанкционированной акции.

* — внесён в Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Фаиль Алсынов#Идэль Гумеров#Баймак#Беспорядки
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