В Башкирии возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках в Баймаке

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о «массовых беспорядках», после акции протеста у здания суда в Баймаке, сообщает ИА «Башинформ».
Напомним, в Баймаке сегодня огласили приговор активисту Фаилю Алсынову*, известному деятельностью в башкирском национальном движении и участием в экологических протестах.
Уголовное дело возбуждено по статье 212 УК РФ «Массовые беспорядки» в отношении участников несанкционированной акции в Баймаке. Сколько человек станет фигурантами дела, не сообщается. По словам председателя Общественного совета при МВД по РБ Рафаила Диваева, ответственность по статье грозит организаторам и участникам несанкционированной акции.
* — внесён в Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.