Исследование: Россияне хотят попробовать блюда из 3D-принтера

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Респонденты предсказывают, что в ближайшие 10-20 лет в их рацион могут войти растительные альтернативы мясу (28%) и растительные молочные продукты (28%), пишет RT.
Также некоторые видят будущее в продуктах, созданных с использованием 3D-принтеров (25%), инновационных заменителях сахара (22%), продуктах, выращенных в лабораторных условиях (16%), и пище на основе водорослей (14%).
Важно отметить, что большинство участников опроса считают, что для перехода к такой пище необходимо внедрение новых технологий.
Тем не менее, есть и те, кто считает, что изменения в экологии (24%) или перенаселение планеты (20%) могут побудить человечество к пересмотру своего питания.
Для некоторых участников опроса мотивацией к дегустации новых продуктов станет материальное вознаграждение, а еще 17% согласны попробовать новинки, чтобы преодолеть свой страх перед неизведанным.