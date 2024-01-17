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Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Исследование: Россияне хотят попробовать блюда из 3D-принтера

Исследование: Россияне хотят попробовать блюда из 3D-принтера

17 января 2024, 07:48
Фото: Midjourney
Исследование показало, что большинство россиян (61%) интересуются перспективами еды будущего, и 26% из них готовы попробовать новые продукты из-за увлечения инновациями.

Респонденты предсказывают, что в ближайшие 10-20 лет в их рацион могут войти растительные альтернативы мясу (28%) и растительные молочные продукты (28%), пишет RT.

Также некоторые видят будущее в продуктах, созданных с использованием 3D-принтеров (25%), инновационных заменителях сахара (22%), продуктах, выращенных в лабораторных условиях (16%), и пище на основе водорослей (14%).

Важно отметить, что большинство участников опроса считают, что для перехода к такой пище необходимо внедрение новых технологий.

Тем не менее, есть и те, кто считает, что изменения в экологии (24%) или перенаселение планеты (20%) могут побудить человечество к пересмотру своего питания.

Для некоторых участников опроса мотивацией к дегустации новых продуктов станет материальное вознаграждение, а еще 17% согласны попробовать новинки, чтобы преодолеть свой страх перед неизведанным.

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