Вылет самолета из аэропорта Уфы перенесли на 17 часов

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Вылет рейса № 4-1451 Уфа — Ош изначально был задержан на восемь часов — с 07:20 до 15:00 из-за неблагоприятных погодных условий. Позднее рейс перенесли на 0:00 17 января.
По данным ведомства, на рейс зарегистрировано 185 пассажиров. Авиакомпания Nordwind Airlines (эксплуататор авиасудна) предоставит пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
В аэропорт выехал заместитель Уфимского транспортного прокурора.