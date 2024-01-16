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Updated Сегодня, 14:28

В аэропорту Уфы на 17 часов задержали вылет рейса в столицу Киргизии

Вылет самолета из аэропорта Уфы перенесли на 17 часов

16 января 2024, 14:12
Фото: 1MI

В аэропорту Уфы на 17 часов задержали вылет рейса в столицу Киргизии

Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Вылет рейса № 4-1451 Уфа — Ош изначально был задержан на восемь часов — с 07:20 до 15:00 из-за неблагоприятных погодных условий. Позднее рейс перенесли на 0:00 17 января.

По данным ведомства, на рейс зарегистрировано 185 пассажиров. Авиакомпания Nordwind Airlines (эксплуататор авиасудна) предоставит пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

В аэропорт выехал заместитель Уфимского транспортного прокурора.

#Общество#Происшествия#Международный аэропорт#Аэропорт#Новости Башкирии#Самолет#Задержка рейса#Азамат Нухов#Рейс
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