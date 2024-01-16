В Башкирии сообщают о задержаниях участников митинга у здания суда в Баймаке

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Сообщается, что в Башкирии задерживают людей, ранее присутствовавших на митинге в Баймаке — напомним, в минувший понедельник тысячи людей пришли к зданию баймакского суда, чтобы поддержать активиста Фаиля Алсынова. Позднее стало известно, что оглашение приговора пройдет с среду, 17 января.
Как сообщает тг-канал со ссылкой на активистов, в Уфе задержали Фанзиля Ахметшина, в Баймаке отключили электричество и пришли к Ильдару Юмагулову, а также задержали Ильнара Галина. Отмечается, что некоторые из задержанных ранее состояли в запрещенной в РФ организации.
Напомним, В 2023 году экс-лидер запрещённой в РФ башкирской организации «Башкорт»** выступал на митингах против золотодобычи в регионе. По мнению следствия, в апреле на одной из акций он выступил на башкирском языке и высказался против мигрантов, работавших на приисках. Позднее экспертиза выявила в его высказываниях признаки разжигания розни и обвинили его в экстремизме. Активисты, в свою очередь, настаивают, что представленный в суде перевод речи Алсынова был намеренно искажен.
Примечательно, что сегодня в МВД Башкирии жителям республики напомнили об ответственности за участие в несанкционированных митингах. По информации ведомства, в сети появились призывы к участию в митинге, который якобы должен состояться в среду, 17 января, у здания городского суда Баймака.
— Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов, — добавили в пресс-службе МВД по РБ.
Напомним, ранее сегодня Росфинмониторинг внес Фаиля Алсынова в список террористов и экстремистов.
* — включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.
** — 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.