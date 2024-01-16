Стоит весь центр: 10-балльные пробки вновь сковали Уфу

Так, на данный момент, сервис «Яндекс. Карты» оценивает загруженность уфимских дорог на девять баллов из десяти возможных. Отметим, что на прошлой неделе в Уфе был установлен рекорд — вечером пятницы сервис 2ГИС оценил пробки на 11 баллов, несмотря на десятибалльную систему оценивания.