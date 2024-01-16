Стоит весь центр: 10-балльные пробки вновь сковали Уфу

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Уже на протяжении нескольких дней с начала нового года жители Уфы ежедневно сталкиваются с транспортными заторами на городских дорогах. В утренние и вечерние часы движение затруднено по десяткам улиц.
Так, на данный момент, сервис «Яндекс. Карты» оценивает загруженность уфимских дорог на девять баллов из десяти возможных. Отметим, что на прошлой неделе в Уфе был установлен рекорд — вечером пятницы сервис 2ГИС оценил пробки на 11 баллов, несмотря на десятибалльную систему оценивания.
Сильнее прочих страдают автомобилисты в центре и и на севере города. В Кировском и Ленинском районах уфы движение затруднено Революционной, 50-летия Октября, Цюрупы, Города Галле, Бессонова, Ленина и других.
Не менее сложная дорожная ситуация регистрируется на дорогах Октябрьского района — «стоят» улицы Шафиева, 50 лет СССР и Комсомольская.
В Орджоникидзевском районе проезд затруднен по улицам Новоженова, Сельской Богородской, Трамвайной и другим. По данным Яндекс. Карт на многих участках дорог произошли ДТП.