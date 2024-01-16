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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

В Уфе вечером 16 января вновь зафиксировали пробки в десять баллов

Стоит весь центр: 10-балльные пробки вновь сковали Уфу

16 января 2024, 12:35
Фото: 1MI

В Уфе вечером 16 января вновь зафиксировали пробки в десять баллов

Данные о ситуации на дорогах публикует сервис «Яндекс. Карты».

Уже на протяжении нескольких дней с начала нового года жители Уфы ежедневно сталкиваются с транспортными заторами на городских дорогах. В утренние и вечерние часы движение затруднено по десяткам улиц.

Так, на данный момент, сервис «Яндекс. Карты» оценивает загруженность уфимских дорог на девять баллов из десяти возможных. Отметим, что на прошлой неделе в Уфе был установлен рекорд — вечером пятницы сервис 2ГИС оценил пробки на 11 баллов, несмотря на десятибалльную систему оценивания.

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Сильнее прочих страдают автомобилисты в центре и и на севере города. В Кировском и Ленинском районах уфы движение затруднено Революционной, 50-летия Октября, Цюрупы, Города Галле, Бессонова, Ленина и других.

Не менее сложная дорожная ситуация регистрируется на дорогах Октябрьского района — «стоят» улицы Шафиева, 50 лет СССР и Комсомольская.

В Орджоникидзевском районе проезд затруднен по улицам Новоженова, Сельской Богородской, Трамвайной и другим. По данным Яндекс. Карт на многих участках дорог произошли ДТП.

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#Общество#Город#Уфа#Администрация Уфы#ДТП#Дороги#Новости Уфы#Транспорт#Пробки#Азамат Нухов
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