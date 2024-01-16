Стали известны самые актуальные направления на рынке труда РФ в наступившем году

Согласно заявлению Никифоровой, сделанному в интервью RuNews24.ru, многие государства, в том числе и РФ, переживают демографический кризис. В частности, по этой причине HR-специалисты и предприниматели сталкиваются с проблемой нехватки сотрудников. Непростая политическая ситуация в России является еще одним фактором, отрицательно влияющим на ситуацию на рынке труда. Кадровики стараются найти работников, способных трудиться в режиме многозадачности и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.