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Published Сегодня, 16:14

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Updated Сегодня, 16:14

Стали известны самые актуальные направления на рынке труда РФ в наступившем году

Стали известны самые актуальные направления на рынке труда РФ в наступившем году

16 января 2024, 16:14
Фото: Midjourney
По словам эксперта Екатерины Никифоровой, российские граждане хотят видеть в своей деятельности не только способ заработка, но и ценный, имеющий смысл труд.

В наступившем году в РФ, как и во всем мире, самыми востребованными станут квалифицированные рабочие кадры. Дефицит сотрудников в области ручного труда тормозит развитие производств.

Согласно заявлению Никифоровой, сделанному в интервью RuNews24.ru, многие государства, в том числе и РФ, переживают демографический кризис. В частности, по этой причине HR-специалисты и предприниматели сталкиваются с проблемой нехватки сотрудников. Непростая политическая ситуация в России является еще одним фактором, отрицательно влияющим на ситуацию на рынке труда. Кадровики стараются найти работников, способных трудиться в режиме многозадачности и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.

Также увеличился спрос на сотрудников, работающих с нейросетями. Эксперт отмечает, что кадровый голод в текущем году сохранится, но его можно преодолеть увеличивая зарплаты и создавая комфортные условия труда. Специалист рекомендует уважительно относиться к работникам и ценить их труд.

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