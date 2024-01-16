Стали известны самые актуальные направления на рынке труда РФ в наступившем году

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
В наступившем году в РФ, как и во всем мире, самыми востребованными станут квалифицированные рабочие кадры. Дефицит сотрудников в области ручного труда тормозит развитие производств.
Согласно заявлению Никифоровой, сделанному в интервью RuNews24.ru, многие государства, в том числе и РФ, переживают демографический кризис. В частности, по этой причине HR-специалисты и предприниматели сталкиваются с проблемой нехватки сотрудников. Непростая политическая ситуация в России является еще одним фактором, отрицательно влияющим на ситуацию на рынке труда. Кадровики стараются найти работников, способных трудиться в режиме многозадачности и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.
Также увеличился спрос на сотрудников, работающих с нейросетями. Эксперт отмечает, что кадровый голод в текущем году сохранится, но его можно преодолеть увеличивая зарплаты и создавая комфортные условия труда. Специалист рекомендует уважительно относиться к работникам и ценить их труд.