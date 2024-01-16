Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Информация представлена в соответствующем документе управления генерального инспектора Госдепа.
Как сообщает RT, в течение прошедшего финансового года Вашингтон направил ОБСЕ $6,5 млн на деятельность, осуществляемую на Украине. $3,4 млн пришлось на сборы, осуществляемые в соответствии с мониторинговой спецмиссией ОБСЕ, и $3,1 млн — на необязательные отчисления.
Согласно заявлениям инспекторов, деньги были направлены на гумпомощь населению, профилактирование человеческого трафика и на «публичное освещение серьезных нарушений прав человека» в период противостояния с РФ.
В августе 2021 года Штаты профинансировали мероприятия организации в Одессе и Львове.
Константин Блохин, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, убежден, что Соединенные Штаты используют ОБСЕ для решения собственных задач в геополитике.
Он подчеркнул, что ОБСЕ окончательно потеряла статус независимой структуры.