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Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

США проинвестировали «продвижение интересов» на Украине еще на $3 млн

США проинвестировали «продвижение интересов» на Украине еще на $3 млн

16 января 2024, 06:42
Фото: Midjourney
В минувшем финансовом году Соединенные Штаты направили ОБСЕ еще $3,1 млн на деятельность, осуществляемую на Украине, которая ведется с целью «продвижения интересов» Соединенных Штатов в данном государстве.

Информация представлена в соответствующем документе управления генерального инспектора Госдепа.

Как сообщает RT, в течение прошедшего финансового года Вашингтон направил ОБСЕ $6,5 млн на деятельность, осуществляемую на Украине. $3,4 млн пришлось на сборы, осуществляемые в соответствии с мониторинговой спецмиссией ОБСЕ, и $3,1 млн — на необязательные отчисления.

Согласно заявлениям инспекторов, деньги были направлены на гумпомощь населению, профилактирование человеческого трафика и на «публичное освещение серьезных нарушений прав человека» в период противостояния с РФ.

В августе 2021 года Штаты профинансировали мероприятия организации в Одессе и Львове.

Константин Блохин, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, убежден, что Соединенные Штаты используют ОБСЕ для решения собственных задач в геополитике.

Он подчеркнул, что ОБСЕ окончательно потеряла статус независимой структуры.

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