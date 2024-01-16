США проинвестировали «продвижение интересов» на Украине еще на $3 млн

Как сообщает RT, в течение прошедшего финансового года Вашингтон направил ОБСЕ $6,5 млн на деятельность, осуществляемую на Украине. $3,4 млн пришлось на сборы, осуществляемые в соответствии с мониторинговой спецмиссией ОБСЕ, и $3,1 млн — на необязательные отчисления.