Самыми востребованными сотрудниками в Уфе стали военные и рабочие оборонного завода

По количеству вакантных мест лидирует должность оператора станков с программным управлением в ПАО «ОДК-УМПО» — таковых требуется 736 человек. Специалистам этой профессии предлагают зарплату от 109 тыс рублей при сдельно-премиальной системе оплаты труда. Операторы станков с ПУ должны иметь образование не ниже среднего профессионального, иметь целеустремлённость и знания в ремёслах.