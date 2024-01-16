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Самой востребованной профессией в Уфе стала должность оператора станков с ЧПУ

Самыми востребованными сотрудниками в Уфе стали военные и рабочие оборонного завода

16 января 2024, 08:04

Самой востребованной профессией в Уфе стала должность оператора станков с ЧПУ

Некоторым категориям работников предлагаются зарплаты от 100 тыс рублей.

Самыми востребованными вакансиями в Уфе стали профессии в военной промышленности и вооружённых силах. Это следует из данных Интерактивного портала Службы занятости Республики Башкортостан.

По количеству вакантных мест лидирует должность оператора станков с программным управлением в ПАО «ОДК-УМПО» — таковых требуется 736 человек. Специалистам этой профессии предлагают зарплату от 109 тыс рублей при сдельно-премиальной системе оплаты труда. Операторы станков с ПУ должны иметь образование не ниже среднего профессионального, иметь целеустремлённость и знания в ремёслах.

На втором месте — слесарь механосборочных работ для того же предприятия. Для таких рабочих есть 624 места и зарплата от 106 тыс рублей.

Замыкают тройку лидеров — профессия военнослужащего (рядовой и сержантский состав) от военного комиссариата РБ (отдел военного комиссариата по Калининскому и Орджоникидзевскому районам). Военных-контрактников такого рода требуется 500 человек, им готовы платить от 200 тыс рублей.

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На четвёртом и пятом местах — снова специалисты для ПАО «ОДК-УМПО». Оборонному предприятию нужны 327 токарей (уровень предлагаемой зарплаты — от 90 тыс рублей) и 309 станочников широкого профиля (от 100 тыс рублей).

За несколько дней до Нового года в УМПО погиб рабочий, который трудился на должности электромонтёра по обслуживанию и ремонту оборудования. Ему было 74 года.

Предприятия продолжают испытывать острую нехватку кадров. По данным Башкортостанстата, уровень безработицы в республике сохраняется на рекордно низких уровнях.

#Экономика#Город#Уфа#Новости Башкирии#Рынок труда#Идэль Гумеров#Дефицит кадров
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