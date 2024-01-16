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Накануне оглашения приговора Алсынову* в МВД Башкирии сделали важное заявление

Приговор Фаилю Алсынову* — в МВД напомнили об ответственности за участие в митингах

16 января 2024, 16:16
Фото: 1MI

Накануне оглашения приговора Алсынову* в МВД Башкирии сделали важное заявление

На вынесение приговора активисту в Баймаке ранее пришли несколько тысяч человек.

В МВД жителям республики напомнили об ответственности за участие в несанкционированных митингах. По информации ведомства, в сети появились призывы к участию в митинге, который якобы должен состояться в среду, 17 января, у здания городского суда Баймака.

Напомним, в этот день в Баймаке должно состояться оглашение приговора активисту и бывшему руководителю запрещённой в РФ башкирской организации «Башкорт»* Фаилю Алсынову**.

На оглашение приговора Фаилю Алсынову собрались тысячи человек
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В 2023 Алсынов выступал на митингах против золотодобычи в регионе. По мнению следствия, во время одного из выступлений активист высказался против мигрантов, работавших на приисках. Позднее экспертиза выявила в его высказываниях признаки разжигания розни и обвинили его в экстремизме. Активисты, в свою очередь, настаивают, что представленный в суде перевод речи Алсынова* был намеренно искажен.

МВД по РБ официально предупреждает, что за призывы и участие в мероприятиях, не согласованных с властями, предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

— Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов, — добавили в пресс-службе МВД по РБ.

Напомним, ранее сегодня Росфинмониторинг внес Фаиля Алсынова в список террористов и экстремистов.

Фаиля Алсынова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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* — 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.

**— включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

#Общество#Суд#Решение суда#Приговор#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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Фаиля Алсынова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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