Приговор Фаилю Алсынову* — в МВД напомнили об ответственности за участие в митингах

В 2023 Алсынов выступал на митингах против золотодобычи в регионе. По мнению следствия, во время одного из выступлений активист высказался против мигрантов, работавших на приисках. Позднее экспертиза выявила в его высказываниях признаки разжигания розни и обвинили его в экстремизме. Активисты, в свою очередь, настаивают, что представленный в суде перевод речи Алсынова* был намеренно искажен.