Приговор Фаилю Алсынову* — в МВД напомнили об ответственности за участие в митингах

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
В МВД жителям республики напомнили об ответственности за участие в несанкционированных митингах. По информации ведомства, в сети появились призывы к участию в митинге, который якобы должен состояться в среду, 17 января, у здания городского суда Баймака.
Напомним, в этот день в Баймаке должно состояться оглашение приговора активисту и бывшему руководителю запрещённой в РФ башкирской организации «Башкорт»* Фаилю Алсынову**.
В 2023 Алсынов выступал на митингах против золотодобычи в регионе. По мнению следствия, во время одного из выступлений активист высказался против мигрантов, работавших на приисках. Позднее экспертиза выявила в его высказываниях признаки разжигания розни и обвинили его в экстремизме. Активисты, в свою очередь, настаивают, что представленный в суде перевод речи Алсынова* был намеренно искажен.
МВД по РБ официально предупреждает, что за призывы и участие в мероприятиях, не согласованных с властями, предусмотрена ответственность в соответствии с законом.
— Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов, — добавили в пресс-службе МВД по РБ.
Напомним, ранее сегодня Росфинмониторинг внес Фаиля Алсынова в список террористов и экстремистов.
* — 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.
**— включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.