Приговор Фаилю Алсынову*, беспрецедентные пробки и пешеходный переход за 67 млн в Уфе

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
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Updated Сегодня, 17:01
Активиста Фаиля Алсынова* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В 2023 Алсынов выступал на митингах против золотодобычи в регионе. По мнению следствия, во время одного из выступлений активист высказался против мигрантов, работавших на приисках. Позднее экспертиза выявила в его высказываниях признаки разжигания розни и обвинили его в экстремизме. Активисты, в свою очередь, настаивают, что представленный в суде перевод речи Алсынова* был намеренно искажен.
В селе под Стерлитамаком дети вынуждены обучаться в классах без отопления. По словам родителей учеников, они вынуждены учиться в куртках по 7-8 часов в день. В комментариях под публикацией Радия Хабирова в соцсетях появилось обращение родителей учащихся из села Айгулево Стерлитамакского района. Они просят главу региона помочь с проблемой отопления. Весной 2023 года в филиале села Айгулево МОБУ СОШ с. Новофёдоровка случилась авария в сетях отопления, из-за чего «у половины классов стало отсутствовать отопление».
Башстат опубликовал обновлённую статистику по динамике цен. Последние данные включают в себя изменения с 29 декабря по 9 января. За это время не изменились в цене ржаной хлеб, баранина и поваренная соль. Пастеризованное молоко жирностью от 2,5 до 3,2% подешевело на 0,2%. Также дешевле стали гречневая крупа, чёрный чай, макаронные изделия, охлаждённая о мороженая курица. Яйца «сбросили» 1,4%.
В Уфе вечером 16 января вновь зафиксировали пробки в 11 баллов из 10 возможных. Сервис 2ГИС уже второй раз оценивает загруженность дорог Уфы на 11 баллов из 10 возможных. Ранее 11 баллов уфимские пробки получили в прошлую пятницу, 12 января.
На 1302 км автотрассы М7 «Волга» появится модульный надземный пешеходный переход. Он будет содержать подъёмные устройства для обеспечения доступности инвалидов и маломобильных людей (грузоподъёмность — до 300 кг). Также должна быть создана система контроля за их безопасным передвижением. Техзаданием предусмотрено стационарное электроосвещение пешеходных переходов. Подрядчиком объекта станет уфимское строительное ООО «ЭНСИ», основанное в 2015 году. Сумма контракта — 67,66 млн рублей, которые выделит федеральный бюджет.
* — включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.