Пешеходный переход над федеральной трассой в Башкирии обойдётся в 67,7 млн рублей

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» заключило контракт на строительство надземного пешеходного перехода на трассе М7 «Волга». Объект должен появиться в Кушнаренковском районе.
На 1302 км автотрассы М7 «Волга» появится модульный надземный пешеходный переход. Он будет содержать подъёмные устройства для обеспечения доступности инвалидов и маломобильных людей (грузоподъёмность — до 300 кг). Также должна быть создана система контроля за их безопасным передвижением. Техзаданием предусмотрено стационарное электроосвещение пешеходных переходов.
Подрядчиком объекта станет уфимское строительное ООО «ЭНСИ», основанное в 2015 году. Сумма контракта — 67,66 млн рублей, которые выделит федеральный бюджет. Фирма принадлежит Халяфу Багманову, который также владеет организацией, занимающейся электромонтажными работами — ООО «ЭЛМОНТ+». В 2022 году организация зафиксировала выручку 68 млн рублей, прибыль — 204 тыс рублей.
До сегодняшнего контракта «ЭНСИ» заключило 4 контракта на поставку услуг для государственных предприятий и учреждений. Контракт на переход в Кушнаренковском районе — не первая сделка федерального масштаба для компании. С тем же Федеральным казённым учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог» «Приуралье» Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Приуралье») общество осенью 2023 года заключило контракт на установку модульного надземного перехода над трассой М5 «Урал» (возле санатория «Алкино» в Чишминском районе). Заказчиками фирмы также были ПАО «Уфаоргсинтез», ГКУ «Управление дорожного хозяйства» Республики Башкортостан и ООО «Башнефть-Логистика». Общая сумма контрактов — 83,2 млн рублей (без учёта нового контракта).
Надземный переход возле села Шарипово Кушнаренковского района должен появиться к 15 ноября 2025 года.
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