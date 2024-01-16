Пешеходный переход над федеральной трассой в Башкирии обойдётся в 67,7 млн рублей

До сегодняшнего контракта «ЭНСИ» заключило 4 контракта на поставку услуг для государственных предприятий и учреждений. Контракт на переход в Кушнаренковском районе — не первая сделка федерального масштаба для компании. С тем же Федеральным казённым учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог» «Приуралье» Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Приуралье») общество осенью 2023 года заключило контракт на установку модульного надземного перехода над трассой М5 «Урал» (возле санатория «Алкино» в Чишминском районе). Заказчиками фирмы также были ПАО «Уфаоргсинтез», ГКУ «Управление дорожного хозяйства» Республики Башкортостан и ООО «Башнефть-Логистика». Общая сумма контрактов — 83,2 млн рублей (без учёта нового контракта).