ФОМС: В программе госгарантий объем ЭКО увеличился более чем на 27%

Posted Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:48
Программа предусматривает увеличение финансирования на оказание всех видов медицинской помощи, получаемой гражданами бесплатно, в том числе в ходе профилактических осмотров, медицинской реабилитации, лечения в больницах, пишет РИА «Новости».
В документе также отражен порядок проведения диспансеризации и увеличены сроки проведения углубленной диспансеризации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Особое место отведено оценке здоровья граждан репродуктивного возраста, а также семей, воспитывающих детей. Кроме того, в приоритете — оказание медицинской помощи ветеранам боевых действий. Впервые за счет средств ОМС станет возможным консультирование пациентов медицинским психологом для комплексной оценки состояния здоровья.
В новой программе достигнут максимальный рост субвенции за последние 5 лет, который составил 373,2 млрд рублей (113,6%). По сравнению с прошлым годом на 13,3% был увеличен подушевой норматив финансирования территориальных программ ОМС.
Структура расходов по видам и условиям оказания медицинской помощи также была изменена. Так, более 175,4 млрд рублей (около 17%) будет направлено на первичную медико-санитарную помощь. Увеличение объемов медицинской помощи по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях составило более 5% по сравнению с предыдущим годом.
Также предусмотрен рост (13,6%) расходов на оказание медицинской помощи в ходе реализации базовой программы ОМС федеральными медицинскими организациями.
В соответствии с программой профилактическими медицинскими осмотрами планируется охватить свыше 100 млн застрахованных лиц, что на 15 млн больше, чем годом ранее.
Председатель ФОМС Илья Баланин заявил, что благодаря развитию превентивной медицины можно не только сохранять здоровье населения, но и улучшать качество жизни.
«Поэтому для нас по-прежнему одним из приоритетных направлений остается увеличение объемов профилактической медицинской помощи», — подчеркнул Баланин.
По его словам, диспансеризация помогает эффективно выявлять заболевания на ранних стадиях. Кроме того, профосмотры дают возможность дать правильную оценку состояния здоровья застрахованного.
В программе говорится и об увеличении финансирования и нормативов объема оказания помощи по профилю «Онкология», а также объемов по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). На текущий год предусмотрен 10 751 случай ЭКО, что на 27,1% больше, чем в 2023 году.