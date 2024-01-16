ФОМС: В программе госгарантий объем ЭКО увеличился более чем на 27%

В программе говорится и об увеличении финансирования и нормативов объема оказания помощи по профилю «Онкология», а также объемов по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). На текущий год предусмотрен 10 751 случай ЭКО, что на 27,1% больше, чем в 2023 году.