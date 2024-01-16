Эксперт раскрыл истинное значение искусственного интеллекта для человека

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Как пишет runews24.ru, ссылаясь на слова собеседника издания, искусственный интеллект, в первую очередь, представляет собой инструмент автоматизации рутинных задач, прогнозирования и поддержки решений.
По словам Ермакова, искусственный интеллект будет и дальше развиваться в этих направлениях. В качестве примера он привел автомобильный навигатор, который пока не может в полной мере учитывать личные склонности каждого водителя относительно предпочитаемых маршрутов и стиля езды. Однако навигаторы постоянно модернизируются, и сейчас они уже способны пересчитывать свои предложения в ходе поездки, применять собственные базы знаний о среднестатическом состоянии трафика, прибегать к вероятностным моделям.
Эксперт считает, что уже в скором времени ИИ научится составлять прогнозы объективнее и оперативнее, чем человек, сможет автоматизировать широчайший спектр рутинных задач и удовлетворять большинство потребностей пользователей.