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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Эксперт раскрыл истинное значение искусственного интеллекта для человека

Эксперт раскрыл истинное значение искусственного интеллекта для человека

16 января 2024, 15:02
Фото: 1MI
IT-эксперт аналитического центра университета «Синергия» Алексей Ермаков в своем комментарии для ИА RuNews24.ru обозначил основные преимущества технологии искусственного интеллекта для жизни каждого человека.

Как пишет runews24.ru, ссылаясь на слова собеседника издания, искусственный интеллект, в первую очередь, представляет собой инструмент автоматизации рутинных задач, прогнозирования и поддержки решений.

По словам Ермакова, искусственный интеллект будет и дальше развиваться в этих направлениях. В качестве примера он привел автомобильный навигатор, который пока не может в полной мере учитывать личные склонности каждого водителя относительно предпочитаемых маршрутов и стиля езды. Однако навигаторы постоянно модернизируются, и сейчас они уже способны пересчитывать свои предложения в ходе поездки, применять собственные базы знаний о среднестатическом состоянии трафика, прибегать к вероятностным моделям.

Эксперт считает, что уже в скором времени ИИ научится составлять прогнозы объективнее и оперативнее, чем человек, сможет автоматизировать широчайший спектр рутинных задач и удовлетворять большинство потребностей пользователей.

#Общество
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