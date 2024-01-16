Эксперт раскрыл истинное значение искусственного интеллекта для человека

По словам Ермакова, искусственный интеллект будет и дальше развиваться в этих направлениях. В качестве примера он привел автомобильный навигатор, который пока не может в полной мере учитывать личные склонности каждого водителя относительно предпочитаемых маршрутов и стиля езды. Однако навигаторы постоянно модернизируются, и сейчас они уже способны пересчитывать свои предложения в ходе поездки, применять собственные базы знаний о среднестатическом состоянии трафика, прибегать к вероятностным моделям.