Экономист Наталья Проданова рассказала, как увеличить размер отпускных

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Размер отпускных зависит от среднего заработка, умноженного на количество календарных дней отпуска. Оказывается, не все месяцы равны в этом плане!
Исследование Продановой выявило, что самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году будут июль и октябрь. В обоих месяцах будет по 23 рабочих дня. Эксперт отмечает, что в эти периоды сумма отпускных может превысить обычную заработную плату, что станет приятным бонусом для трудового отдыха, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В то время как многие предпочитают отпуск в летние месяцы, оказывается, июнь 2024 года будет наименее выгодным для работников. На их долю приходится наименьшее количество рабочих дней и, следовательно, отпускные будут ниже по сравнению с другими периодами. Аналогичная ситуация и с январём текущего года.
Экономический календарь становится неотъемлемым инструментом в планировании отпуска, а выбор времени для отдыха может стать не только благоприятным для души, но и для кошелька работника. Учтите это, когда будете строить свои планы на следующий отпуск.