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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Экономист Наталья Проданова рассказала, как увеличить размер отпускных

Экономист Наталья Проданова рассказала, как увеличить размер отпускных

16 января 2024, 09:44
Фото: 1MI
Эксперт-экономист Наталья Проданова, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова, рекомендует принимать во внимание не только удобные даты, но и количество рабочих дней в месяце.

Размер отпускных зависит от среднего заработка, умноженного на количество календарных дней отпуска. Оказывается, не все месяцы равны в этом плане!

Исследование Продановой выявило, что самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году будут июль и октябрь. В обоих месяцах будет по 23 рабочих дня. Эксперт отмечает, что в эти периоды сумма отпускных может превысить обычную заработную плату, что станет приятным бонусом для трудового отдыха, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В то время как многие предпочитают отпуск в летние месяцы, оказывается, июнь 2024 года будет наименее выгодным для работников. На их долю приходится наименьшее количество рабочих дней и, следовательно, отпускные будут ниже по сравнению с другими периодами. Аналогичная ситуация и с январём текущего года.

Экономический календарь становится неотъемлемым инструментом в планировании отпуска, а выбор времени для отдыха может стать не только благоприятным для души, но и для кошелька работника. Учтите это, когда будете строить свои планы на следующий отпуск.

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