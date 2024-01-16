Экономист Наталья Проданова рассказала, как увеличить размер отпускных

В то время как многие предпочитают отпуск в летние месяцы, оказывается, июнь 2024 года будет наименее выгодным для работников. На их долю приходится наименьшее количество рабочих дней и, следовательно, отпускные будут ниже по сравнению с другими периодами. Аналогичная ситуация и с январём текущего года.