Депутат Милонов внес предложение о запрете операции по вазэктомии в РФ

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
На имя главы российского Министерства Здравоохранения уже направлен соответствующий документ.
RT сообщает, что согласно мнению Милонова, в стране наблюдается неблагоприятная демографическая ситуация, которую необходимо улучшать комплексно.
Депутат рассказал, что в России доступ к вышеназванным операциям несколько ограничен, но возможен. Он подчеркнул, что данная процедура не должна применяться в качестве одного из возможных методов предохранения от нежелательной беременности.
В своем обращении парламентарий предлагает вариант изменения правил, в рамках которого добровольная стерилизация женщин допускается лишь по медицинским показаниям — в случае ситуаций, опасных для жизни. А вазэктомию парламентарий просит вообще исключить из списка медуслуг, предоставляемых в РФ.