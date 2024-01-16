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Published Сегодня, 09:44

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Updated Сегодня, 11:46

Депутат Милонов внес предложение о запрете операции по вазэктомии в РФ

Депутат Милонов внес предложение о запрете операции по вазэктомии в РФ

16 января 2024, 09:44
Фото: Midjourney
Член российского Парламента Виталий Милонов обратился в Минздрав с инициативой о запрете женской стерилизации без определенных медпоказаний. Также депутат ГД РФ убежден, что проводить вазэктомию (стерилизацию мужчин) не следует вообще.

На имя главы российского Министерства Здравоохранения уже направлен соответствующий документ.

RT сообщает, что согласно мнению Милонова, в стране наблюдается неблагоприятная демографическая ситуация, которую необходимо улучшать комплексно.

Депутат рассказал, что в России доступ к вышеназванным операциям несколько ограничен, но возможен. Он подчеркнул, что данная процедура не должна применяться в качестве одного из возможных методов предохранения от нежелательной беременности.

В своем обращении парламентарий предлагает вариант изменения правил, в рамках которого добровольная стерилизация женщин допускается лишь по медицинским показаниям — в случае ситуаций, опасных для жизни. А вазэктомию парламентарий просит вообще исключить из списка медуслуг, предоставляемых в РФ.

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