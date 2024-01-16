Акционеры TCS Group, материнской компании Тинькофф, поддержали редомициляцию в Россию

По данным Минэкономразвития на конец декабря 2023 года, за время существования САР регистрацию прошли 328 участников. В прошлом году в САР на острова Октябрьский и Русский переехали более 150 организаций, в числе которых ВК, United Medical Group (EMC) и новый холдинг HeadHunter. Редомициляцию с Кипра в российские САР одобрили владельцы акций Etalon Group и «Мать и дитя» (MDMG). «Русагро» также собирает требуемые для смены юрисдикции бумаги. О таких же планах сообщает Ozon.