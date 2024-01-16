Акционеры TCS Group, материнской компании Тинькофф, поддержали редомициляцию в Россию

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Published Сегодня, 08:39
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Также акционеры утвердили внесенные в устав коррективы, благодаря которым группа может действовать в юрисдикции, отличной от Кипра. TCS Group начинает отмену регистрации на Кипре и приступает к перерегистрации в РФ. Данную инициативу владельцы ценных бумаг компании также поддержали, сообщают «Новые известия».
Дальнейшие шаги в направлении редомициляции тоже получили одобрение акционеров. На внеочередном собрании был требуемый для принятия решений кворум, сообщает TCS Group.
Это означает, что компания в условиях многочисленных препятствий, учиненных иностранным менеджментом для торможения российского предпринимательства и принятия решений по активам РФ, продолжает вести эффективную корпоративную управленческую деятельность.
звестно, что в пользу запуска процедуры редомициляции группы выступил и главный акционер TCS — «Интеррос» Владимира Потанина — собственник 35% ценных бумаг компании.
TCS не сообщает, где состоится перерегистрация. Это может быть Калининград или Владивосток. Оба города являются специальными административными районами — САР.
В Дальневосточный регион — в САР на острове Русский — уже переехали компании группы «Интеррос», в которой отмечают, что примеры редомициляции в САР зарубежных структур компаний из России продемонстрировали высокую эффективность. Компаниям удалось сохранить капитализацию и свою структуру, что свидетельствует об эффективности корпоративного управления и сохранении прав российских и иностранных инвесторов.
По данным Минэкономразвития на конец декабря 2023 года, за время существования САР регистрацию прошли 328 участников. В прошлом году в САР на острова Октябрьский и Русский переехали более 150 организаций, в числе которых ВК, United Medical Group (EMC) и новый холдинг HeadHunter. Редомициляцию с Кипра в российские САР одобрили владельцы акций Etalon Group и «Мать и дитя» (MDMG). «Русагро» также собирает требуемые для смены юрисдикции бумаги. О таких же планах сообщает Ozon.