Фаиля Алсынова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
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Росфинмониторинг сегодня, 16 января 2024 года обновил список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. В частности, экстремистом был признан активист и общественный деятель из Башкирии Фаиль Алсынов*.
Днем ранее несколько тысяч человек собралось в Баймаке на вынесение приговора Алсынову*, в прошлом руководившему общественной организацией «Башкорт»**, для которого запросили четыре года лишения свободы в колонии поселении. Позднее стало известно, что оглашение приговора было перенесено на среду, 17 января.
В 2023 году экс-лидер запрещённой в РФ башкирской организации «Башкорт»** выступал на митингах против золотодобычи в регионе. По мнению следствия, в апреле на одной из акций он выступил на башкирском языке и высказался против мигрантов, работавших на приисках. Позднее экспертиза выявила в его высказываниях признаки разжигания розни и обвинили его в экстремизме. Активисты, в свою очередь, настаивают, что представленный в суде перевод речи Алсынова был намеренно искажен.
Напомним, ранее за активиста вступился бывший министр культуры и заместитель премьер-министра Ильдус Илишев. По его словам, в Башкирии «никогда ранее не складывалась такая сложная социальная, экономическая и общественно-политическая ситуация». Главной причиной бывший чиновник называет некомпетентность республиканского руководства.
* — включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.
** — 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.