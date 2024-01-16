mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Фаиля Алсынова внесли в список экстремистов и террористов

Фаиля Алсынова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

16 января 2024, 12:10
Фото: Фаиль Алсынов// VK.com

Фаиля Алсынова внесли в список экстремистов и террористов

Об этом стало известно накануне оглашения приговора по делу об экстремизме. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни из-за речи, во время народного схода в апреле 2023 года в селе Ишмурзино.

Росфинмониторинг сегодня, 16 января 2024 года обновил список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. В частности, экстремистом был признан активист и общественный деятель из Башкирии Фаиль Алсынов*.

Днем ранее несколько тысяч человек собралось в Баймаке на вынесение приговора Алсынову*, в прошлом руководившему общественной организацией «Башкорт»**, для которого запросили четыре года лишения свободы в колонии поселении. Позднее стало известно, что оглашение приговора было перенесено на среду, 17 января.

На оглашение приговора Фаилю Алсынову собрались тысячи человек
Узнать подробнее

В 2023 году экс-лидер запрещённой в РФ башкирской организации «Башкорт»** выступал на митингах против золотодобычи в регионе. По мнению следствия, в апреле на одной из акций он выступил на башкирском языке и высказался против мигрантов, работавших на приисках. Позднее экспертиза выявила в его высказываниях признаки разжигания розни и обвинили его в экстремизме. Активисты, в свою очередь, настаивают, что представленный в суде перевод речи Алсынова был намеренно искажен.

Напомним, ранее за активиста вступился бывший министр культуры и заместитель премьер-министра Ильдус Илишев. По его словам, в Башкирии «никогда ранее не складывалась такая сложная социальная, экономическая и общественно-политическая ситуация». Главной причиной бывший чиновник называет некомпетентность республиканского руководства.

* — включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

** — 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.

Фаиль Алсынов заявил о проверке ФСБ из-за его публичного выступления
Узнать подробнее
#Политика#Общество#Происшествия#Митинг#Суд#Решение суда#Активисты#Новости Башкирии#Новости Уфы#Экстремизм и терроризм#Фаиль Алсынов#Азамат Нухов#Экстремисты
Подпишитесь
В Башкирии дети вынуждены замерзать в неотапливаемой школе
Сегодня, 04:02
Видео. Экс-министр культуры заступился за Алсынова и назвал власти Башкирии некомпетентными
Сегодня, 08:49
Самыми востребованными сотрудниками в Уфе стали военные и рабочие оборонного завода
Сегодня, 08:04
В Башкирии огурцы за 10 дней подорожали почти на 20%, яйца — подешевели
Сегодня, 04:25
Мэрия Уфы озвучила список улиц, по которым нельзя будет проехать в день Крещения
Сегодня, 06:51