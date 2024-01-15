Жители Башкирии требуют свободу, работники военкомата попадают в ДТП, в Уфе — пробки

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Published Сегодня, 16:56
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Сегодня в Баймаке состоялось судебное заседание по делу Фаиля Алсынова. Прокуратура считает его виновным в разжигании экстремизма, а народ, собравшийся перед зданием суда, требует свободы для активиста, известного борьбой против золотодобывающих компаний. Ильдар Юмагулов — один из соратников Алсынова — выступил перед собравшимися с пламенной речью, обращённой к руководству страны. В частности, он потребовал отставки Радия Хабирова. Оглашение приговора перенесено на 17 января.
Сам глава Башкирии сегодня был занят проведением оперативного совещания в правительстве региона. На нём он озвучил имя нового руководителя Госкомитета по делам молодёжи вместо уволившейся Яны Гайдук, у которой осенью проходили обыски.
В Кигинском районе произошло ДТП с участием работников военного комиссариата — служебный автомобиль врезался в «КамАЗ». Тяжёлую травму получила старшая помощница начальника отделения военкомата. Она, начальник отделения и водитель машины оказались в больнице.
Уфа снова оказалась в транспортном хаосе. Сегодня город застрял в десятибалльных пробках — «стояли» потоки машин в центре Уфы, в Зелёной роще, на улицах, параллельных проспекту и в промышленных кварталах. Внешних факторов — природных катаклизмов, крупных аварий, перекрытий дорог, снегопада — не было ни вчера, ни сегодня.
Дорогу между Салаватом и Стерлитамаком отремонтирует «Башкиравтодор» — крупнейший подрядчик республиканского «Управления дорожного хозяйства». За полтора километра дороги из региональной казны фирма получит почти 37,5 млн рублей. Работы быть проведены с 1 июня по 30 сентября 2024 года. Напомним, в АО «Башкиравтодор» недавно сменилось руководство, прежний гендиректор был арестован по делу о мошенничестве на 91 млн рублей.
Стерлитамакский городской суд отправил за решётку главаря банды, которая «кошмарила» местный бизнес. Тридцатитрёхлетний Егор Хлынцев занимался строительной фирмой и возглавлял общественную организацию по развитию бокса в Башкирии, а потом стал заглядываться на Lexus предпринимателя. С ним Хлынцев даже назначил встречу, которая закончилась избиением. После этого Егор с друзьями продолжили преступную деятельность — требовали отдать часть бизнеса, автомобили и даже похитили оборудование для майнинга крипты на 1,2 млн рублей.