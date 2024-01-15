Жители Башкирии требуют свободу, работники военкомата попадают в ДТП, в Уфе — пробки

Стерлитамакский городской суд отправил за решётку главаря банды, которая «кошмарила» местный бизнес. Тридцатитрёхлетний Егор Хлынцев занимался строительной фирмой и возглавлял общественную организацию по развитию бокса в Башкирии, а потом стал заглядываться на Lexus предпринимателя. С ним Хлынцев даже назначил встречу, которая закончилась избиением. После этого Егор с друзьями продолжили преступную деятельность — требовали отдать часть бизнеса, автомобили и даже похитили оборудование для майнинга крипты на 1,2 млн рублей.