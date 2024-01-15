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Updated Сегодня, 06:55

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Алмазом Ахтаровым

В зоне СВО погиб уроженец Салаватского района Башкирии

15 января 2024, 06:34
Фото: Марс Кашапов// VK.com

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Алмазом Ахтаровым

Об этом сообщил глава администрации Салаватского района Марс Кашапов.

При выполнении боевых задач в зоне СВО погиб уроженец Салаватского района республики Алмаз Ахтаров. Церемония прощания с погибшим состоялась в воскресенье, 14 января.

Известно, что малой родиной погибшего является село Лагерево. Военную службу он проходил в должности старшего оператора расчета ПТУР (противотанковая управляемая ракета — прим. ред.).

Соболезнования родным и близким погибшего выразил руководитель муниципалитета Марс Кашапов.

«Сегодня мы проводили в последний путь нашего земляка Ахтарова Алмаза Анисовича, который героически погиб, выполняя свой воинский долг. От себя лично, от всех жителей нашего района, я приношу искренние соболезнования семье, родителям, родным и близким», — написал глава администрации.
#Общество#Азамат Нухов#СВО#Похороны участников СВО
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