В зоне СВО погиб уроженец Салаватского района Башкирии

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
При выполнении боевых задач в зоне СВО погиб уроженец Салаватского района республики Алмаз Ахтаров. Церемония прощания с погибшим состоялась в воскресенье, 14 января.
Известно, что малой родиной погибшего является село Лагерево. Военную службу он проходил в должности старшего оператора расчета ПТУР (противотанковая управляемая ракета — прим. ред.).
Соболезнования родным и близким погибшего выразил руководитель муниципалитета Марс Кашапов.
«Сегодня мы проводили в последний путь нашего земляка Ахтарова Алмаза Анисовича, который героически погиб, выполняя свой воинский долг. От себя лично, от всех жителей нашего района, я приношу искренние соболезнования семье, родителям, родным и близким», — написал глава администрации.