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Глава ГИБДД Уфы назвал тревожной обстановку с безопасностью транспорта в городе

В Уфе почти в два раза выросло число аварий по вине водителей автобусов

15 января 2024, 15:41
Фото: vk.com/ufagibdd

Глава ГИБДД Уфы назвал тревожной обстановку с безопасностью транспорта в городе

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В Уфе увеличилось число аварий, случившихся по вине водителей автобусов. Об этом начальник городского отделения ГИБДД Равиль Бикбулатов рассказал на совещании с представителями компаний-перевозчиков.

По словам представителя МВД, в 2023 году в Уфе снизилось общее количество ДТП. Однако в сфере пассажирских перевозок ситуация тревожная — за год число аварий, произошедших по вине водителей автобусов, выросло на 85%.

Кроме сотрудников ГИБДД и представителей перевозчиков, на совещании присутствовали руководители Управления транспорта и связи городской администрации, республиканского Управления Ространснадзора по ПФО, «Центра организации дорожного движения» Республики Башкортостан.

Недавно страшная авария с участием автобусов случилась под Уфой — BMW «вылетела» на встречную полосу и врезалась «лоб в лоб» с машиной «Башавтотранса». Не обошлось без жертв.

В 2022 году Башкирия заняла 5 место по числу погибших в ДТП. Мы выясняли, почему так происходит. Нашими экспертами выступили пешеходы и водители.

Осенью Mkset.ru разбиралось с проблемой общественного транспорта в Уфе. По мнению опрошенных нами экспертов, нехватка водителей приводит к так называемой спирали «дефицита» — чем меньше водителей, тем больше нагрузка на оставшихся и тем соответственно еще меньше водителей, потому что и эти не выдерживая начинают уходить.

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#Происшествия#Уфа#ГИБДД#Дороги#Транспорт#Идэль Гумеров
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