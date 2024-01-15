В Уфе почти в два раза выросло число аварий по вине водителей автобусов

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
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Updated Сегодня, 15:43
В Уфе увеличилось число аварий, случившихся по вине водителей автобусов. Об этом начальник городского отделения ГИБДД Равиль Бикбулатов рассказал на совещании с представителями компаний-перевозчиков.
По словам представителя МВД, в 2023 году в Уфе снизилось общее количество ДТП. Однако в сфере пассажирских перевозок ситуация тревожная — за год число аварий, произошедших по вине водителей автобусов, выросло на 85%.
Кроме сотрудников ГИБДД и представителей перевозчиков, на совещании присутствовали руководители Управления транспорта и связи городской администрации, республиканского Управления Ространснадзора по ПФО, «Центра организации дорожного движения» Республики Башкортостан.
Недавно страшная авария с участием автобусов случилась под Уфой — BMW «вылетела» на встречную полосу и врезалась «лоб в лоб» с машиной «Башавтотранса». Не обошлось без жертв.
В 2022 году Башкирия заняла 5 место по числу погибших в ДТП. Мы выясняли, почему так происходит. Нашими экспертами выступили пешеходы и водители.
Осенью Mkset.ru разбиралось с проблемой общественного транспорта в Уфе. По мнению опрошенных нами экспертов, нехватка водителей приводит к так называемой спирали «дефицита» — чем меньше водителей, тем больше нагрузка на оставшихся и тем соответственно еще меньше водителей, потому что и эти не выдерживая начинают уходить.