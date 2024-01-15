В Уфе почти в два раза выросло число аварий по вине водителей автобусов

Осенью Mkset.ru разбиралось с проблемой общественного транспорта в Уфе. По мнению опрошенных нами экспертов, нехватка водителей приводит к так называемой спирали «дефицита» — чем меньше водителей, тем больше нагрузка на оставшихся и тем соответственно еще меньше водителей, потому что и эти не выдерживая начинают уходить.