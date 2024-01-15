В стиле девяностых. В Башкирии глава боксёрской организации занимался рэкетом

Избиение и угон оказались началом пути. Неприятности бизнесмена продолжились, потому что боксёр вместе с другом решили, что его можно «доить» — требовали от того автомобили на 10 млн рублей и переоформления половины его фирмы. Весной того же года сообщники через окно ворвались в комнату, где находилось оборудование для майнинга криптовалюты. Общая стоимость аппаратуры в количестве 84 единиц превышала 1,2 млн рублей. Оборудование преступники похитили.