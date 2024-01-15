В стиле девяностых. В Башкирии глава боксёрской организации занимался рэкетом

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В Стерлитамаке бывший глава федерации бокса оказался участником группировки, занимающейся разбоем, кражей и вымогательствами. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Четверо жителей Башкирии наводили страх на местных граждан и предпринимателей. В январе 2022 года Егор Хлынцев пригласил местного предпринимателя на встречу. Вместо беседы получилась драка — спортсмен избил бизнесмена и угнал его Lexus LX 450.
Избиение и угон оказались началом пути. Неприятности бизнесмена продолжились, потому что боксёр вместе с другом решили, что его можно «доить» — требовали от того автомобили на 10 млн рублей и переоформления половины его фирмы. Весной того же года сообщники через окно ворвались в комнату, где находилось оборудование для майнинга криптовалюты. Общая стоимость аппаратуры в количестве 84 единиц превышала 1,2 млн рублей. Оборудование преступники похитили.
Однако правоохранители смогли добраться до «рэкетиров». Сегодня Стерлитамакский городской суд признал Егора Хлынцева виновным в совершении преступлений, прописанных в статье 162 части 2 УК РФ (разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору), статье 163 части 3 пункте «б» УК РФ (вымогательство, совершённое с целью получить имущество в особо крупном размере), статье 158 части 4 пунктах «а», «б» УК РФ (кража, совершённая группой и в особо крупном размере), статье 162 части 4 пункте «б» УК РФ (разбой в особо крупном размере). Будучи организатором группировки, он получил 9,5 лет колонии строго режима. Его сообщникам присудили от 3 лет до 3 лет и 2 месяцев условного срока с испытательными сроками.
Родившийся в 1991 году Егор Хлынцев с 4 июня 2016 по 15 декабря 2021 года был учредителем региональной общественной организации по содействию развития бокса в Республике Башкортостан «Боевой хан», зарегистрированной в Стерлитамаке. С 2015 года боксёр владеет строительной фирмой «Квадрат».
Подсудимые вину не признали.