В РФ запустили в работу первый цифровой портал для муниципальных служащих

Posted Вчера, 20:12
Published Вчера, 20:12
Modified Вчера, 20:14
Updated Вчера, 20:14
Портал, представленный на форуме, можно считать первым этапом формирования единой цифровой платформы для муниципальных служащих. Его возможности опираются на пожелания работников органов власти, которые они озвучили на Совете при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Основные разделы портала удалось определить благодаря социологическому исследованию разработчика проекта, головной организации центров управления регионами — автономной некоммерческой организации «Диалог Регионы». Как сообщает tass.ru, гендиректор «Диалога» Владимир Табак заявляет, что внедряющиеся цифровые инструменты дадут возможность максимально продуктивно наладить деятельность муниципальных служащих.
«С каждым годом нагрузка на муниципальных служащих растет. Мы видим это в том числе по росту количества обращений. Ежемесячно россияне направляют около 500 тыс. сообщений в органы власти, 70% из них находятся в зоне ответственности муниципалитетов. Это сформировало запрос на появление единого портала с сервисами, которые помогают оптимизировать рабочие процессы», — рассказал о работе муниципалитетов в цифрах Табак.
Портал представляет собой надстройку к уже действующим сервисам, которые были созданы при участии авторитетных организаций в системе муниципального управления: Администрации Президента России, ВАРМСУ и ВШГУ РАНХиГС. Пока на ресурсе заработали восемь цифровых инструментов. Например, теперь сервис «Правовой вектор» объединен с «Консультант Плюс». Он предоставляет бесплатный доступ к большому количеству юридических документов, которые требуются для работы муниципального служащего. Кроме того, благодаря такому сервису появится опция получения ответов на вопросы в чат-боте, также станет доступна консультация юриста.
Сервис «Муниципальный навигатор» дает пользователям возможность ознакомиться с самой актуальной на сегодня базой мер государственной поддержки и конкурсов с автоподбором по гибкому фильтру. В настоящее время в нее включены уже 42 меры поддержки. Кроме того, на портале размещен банк готовых решений с поэтапными инструкциями. Портал, помимо основных функций, помогает сформировать профессиональное комьюнити муниципальных служащих — это обеспечивает сервис «Муниципальные практики».
В числе прочих значимых инструментов стоит выделить сервисы «Муниципальный диалог» и «Муниципальная академия».