В РФ запустили в работу первый цифровой портал для муниципальных служащих

Портал представляет собой надстройку к уже действующим сервисам, которые были созданы при участии авторитетных организаций в системе муниципального управления: Администрации Президента России, ВАРМСУ и ВШГУ РАНХиГС. Пока на ресурсе заработали восемь цифровых инструментов. Например, теперь сервис «Правовой вектор» объединен с «Консультант Плюс». Он предоставляет бесплатный доступ к большому количеству юридических документов, которые требуются для работы муниципального служащего. Кроме того, благодаря такому сервису появится опция получения ответов на вопросы в чат-боте, также станет доступна консультация юриста.