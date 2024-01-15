В Москве прошли Молдавские Рождественские встречи

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Гости посетили выставку национальных костюмов, отведали национальные блюда, в том числе безалкогольный извар — визитную карточку молдавской кухни. Также для посетителей организовали концертную программу с участием эстрадных артистов Молдовы.
Гостья Раиса Журжиу отметила, что вечер, который она посетила, был одним из самых теплых в новом году. Она чувствовала себя как дома, в Молдове.
В вечернюю программу вошли традиционные колядки, а также массовые хороводы с ряженой козой. Для взрослых и маленьких посетителей выступил фокусник-иллюзионист.
По словам известной молдавской певицы Аурики Карай, проведенные Культурно-образовательным центром Молдовы праздничные Рождественские встречи стали огромным подарком для проживающих в Москве молдаван. По своей атмосфере и масштабу это первое мероприятие такого рода, организованное для молдавской диаспоры в Москве.
Путем проведения таких вечеров центр пытается сохранить культурную идентичность молдаван, пишет kp.ru.
«Мы начали с Москвы, потому что здесь проживает много наших соотечественников, и, конечно, хочется проводить мероприятия не только для конкретных регионов, а для всех», — рассказала председатель общественного совета центра Елена Хорозова.
Она сообщила, что подобные вечера планируется провести в Курске, Ярославле, Туле и некоторых других российских городах.
Хорозова активно взаимодействует с общественными организациями Молдовы, действующими на территории Российской Федерации. Кроме этого, она занимается организацией фестиваля молдавской культуры «Хора на Волге», который каждый год проходит в Ярославле.
Елена Хорозова также рассказала, что центр планирует открыть в России ряд организаций для всесторонней поддержки молдавской диаспоры. Например, центр правовой помощи, центр трудоустройства и центр поддержки молодежных инициатив. Также в планах запустить благотворительные программы и организовать работу центра помощи в кризисных ситуациях.