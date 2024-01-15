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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

В Москве прошли Молдавские Рождественские встречи

В Москве прошли Молдавские Рождественские встречи

15 января 2024, 10:31
Фото: Культурно образовательный центр Молдовы
Более двухсот молдаван, проживающих в Москве, стали участниками Молдавских Рождественских встреч. Мероприятие приурочено к двум праздникам — Рождеству и Дню святого Василия. Встречи были организованы Культурно-образовательным центром Молдовы.

Гости посетили выставку национальных костюмов, отведали национальные блюда, в том числе безалкогольный извар — визитную карточку молдавской кухни. Также для посетителей организовали концертную программу с участием эстрадных артистов Молдовы.

Гостья Раиса Журжиу отметила, что вечер, который она посетила, был одним из самых теплых в новом году. Она чувствовала себя как дома, в Молдове.

В вечернюю программу вошли традиционные колядки, а также массовые хороводы с ряженой козой. Для взрослых и маленьких посетителей выступил фокусник-иллюзионист.

По словам известной молдавской певицы Аурики Карай, проведенные Культурно-образовательным центром Молдовы праздничные Рождественские встречи стали огромным подарком для проживающих в Москве молдаван. По своей атмосфере и масштабу это первое мероприятие такого рода, организованное для молдавской диаспоры в Москве.

Путем проведения таких вечеров центр пытается сохранить культурную идентичность молдаван, пишет kp.ru.

«Мы начали с Москвы, потому что здесь проживает много наших соотечественников, и, конечно, хочется проводить мероприятия не только для конкретных регионов, а для всех», — рассказала председатель общественного совета центра Елена Хорозова.

Она сообщила, что подобные вечера планируется провести в Курске, Ярославле, Туле и некоторых других российских городах.

Хорозова активно взаимодействует с общественными организациями Молдовы, действующими на территории Российской Федерации. Кроме этого, она занимается организацией фестиваля молдавской культуры «Хора на Волге», который каждый год проходит в Ярославле.

Елена Хорозова также рассказала, что центр планирует открыть в России ряд организаций для всесторонней поддержки молдавской диаспоры. Например, центр правовой помощи, центр трудоустройства и центр поддержки молодежных инициатив. Также в планах запустить благотворительные программы и организовать работу центра помощи в кризисных ситуациях.

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