В Башкирии несколько человек чуть не стали жертвами пожара, начавшегося из-за зарядки

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Инцидент произошел около 19:00 в воскресенье, 14 января, в жилом многоквартирном доме по улице Кочетова в Стерлитамаке. Жильцы в какой-то момент обратили внимание на едкий запах дыма и связались с пожарными.
Как выяснилось, пожар начался из-за оставленных на зарядке электробритвы и зарядного устройства от телефона. По словам хозяина квартиры, он подключил технику через неисправный удлинитель — в его гнездах не было плотного контакта, а некоторые из них были оплавлены. Примечательно, что мужчина знал о неисправности, но все же покинул квартиру с включенной техникой, чтобы сходить в магазин.
Как отметили в МЧС, комната выгорела за считанные минуты, а остальные комнаты сильно закоптились.
Пожарные успели спасти из соседних квартир 3 человек, которые чуть не надышались дымом. Пожар был потушен за 11 минут, распространения огня за пределы квартиры не допущено. Также самостоятельно эвакуировалось ещё 4 человека.