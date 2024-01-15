В Башкирии несколько человек чуть не стали жертвами пожара, начавшегося из-за зарядки

Как выяснилось, пожар начался из-за оставленных на зарядке электробритвы и зарядного устройства от телефона. По словам хозяина квартиры, он подключил технику через неисправный удлинитель — в его гнездах не было плотного контакта, а некоторые из них были оплавлены. Примечательно, что мужчина знал о неисправности, но все же покинул квартиру с включенной техникой, чтобы сходить в магазин.