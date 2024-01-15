Новую неделю Уфа начала с новых десятибалльных пробок

Хотя снегопада не было ни вчера, ни сегодня, в столице республики вновь случился транспортный коллапс. Большие проблемы почти что на всех главных магистралях города. Так, затор на Октябрьской революции, начавшийся возле Цюрупы, не заканчивается на Монументе Дружбы, а продолжается на улице Пугачёва. В центре Уфы в бордовый цвет окрашены улицы Заки Валиди, Пушкина, Коммунистическая, некоторые участки Карла Маркса, Ленина, Чернышевского, Достоевского. Нервная ситуация сложилась возле Центрального рынка — там застыли улицы Цюрупы, Ленина, Пархоменко, бульвар Ибрагимова, Революционная.