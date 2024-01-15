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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Столицу Башкирии вновь сковали пробки

Новую неделю Уфа начала с новых десятибалльных пробок

15 января 2024, 13:45
Фото: 1MI

Столицу Башкирии вновь сковали пробки

Сегодня в Уфе не было ни снегопадов, ни других резкого потепления.

Уфа застряла в пробках в первый же день новой рабочей недели. Сервисы 2GIS и «Яндекс.Карты» оценивают их в 10 баллов.

Конец прошлой рабочей недели обернулся рекордными пробками для Уфы.

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Хотя снегопада не было ни вчера, ни сегодня, в столице республики вновь случился транспортный коллапс. Большие проблемы почти что на всех главных магистралях города. Так, затор на Октябрьской революции, начавшийся возле Цюрупы, не заканчивается на Монументе Дружбы, а продолжается на улице Пугачёва. В центре Уфы в бордовый цвет окрашены улицы Заки Валиди, Пушкина, Коммунистическая, некоторые участки Карла Маркса, Ленина, Чернышевского, Достоевского. Нервная ситуация сложилась возле Центрального рынка — там застыли улицы Цюрупы, Ленина, Пархоменко, бульвар Ибрагимова, Революционная.

На юго-востоке и востоке Уфы из-за ДТП образовался затор на Менделеева (возле комплекса «Ак-Йорт»). Авария случилась и на перекрёстке с улицей Сагита Агиша. На Менделеева проезд осложнён также от санатория «Зелёная роща» до «Трикотажной фабрики». Улицы Колгуевская, Бакинская и Габдуллы Амантая вновь стоят, как и несколько дней назад.

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Фото: 2gis.ru

В Дёме небольшие затруднения могут возникнуть на улицах Магистральная, Центральная и Правды.

Существенные пробки образовались на подъезде к проспекту Октября — на Айской, Большой Гражданской, Бабушкина, Оренбургской, Хадии Давлетшина, Бессонова, Города Галле, 50 лет СССР, Рязанской, Шафиева. Параллельные проспекту улицы — Комсомольская и Рихарда Зорге — тоже стоят.

Пробка также образовалась в районе «Планеты». Там замедлено движение на улице Рудольфа Нуреева и по бульвару Давлеткильдеева. В Сипайлово дорогие чистые, однако въезд и выезд как со стороны Инорса, так и со стороны центра усложнены.

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В промзоне есть риск надолго застрять, если вы окажетесь на Уфимском шоссе и Трамвайной.

О том, как справиться с транспортным хаосом в городе, мы общались с администрацией столицы и экспертами.

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#Общество#Город#Уфа#Дороги#Транспорт#Пробки#Идэль Гумеров
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