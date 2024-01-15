Известны подробности об увековечивании памяти первого президента Башкирии

Памятник Муртазе Рахимову откроется в Уфе 7 февраля в парке имени Ленина — напротив здания Курултая. Также в этот день в Уфе планируется открыть две мемориальные доски в местах, где жил и работал Муртаза Рахимов — на улицах Первомайской и Энгельса.