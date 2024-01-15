Известны подробности об увековечивании памяти первого президента Башкирии

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:42
Памятник Муртазе Рахимову откроется в Уфе 7 февраля в парке имени Ленина — напротив здания Курултая. Также в этот день в Уфе планируется открыть две мемориальные доски в местах, где жил и работал Муртаза Рахимов — на улицах Первомайской и Энгельса.
Как отметил Радий Хабиров, в следующем году планируется начать реконструкцию парка имени Ленина.
Напомним автором памятника стал скульптор Салават Щербаков, создавший ранее памятник генералу Минигали Шаймуратову, установленный на Советской площади в Уфе.