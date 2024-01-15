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Published Сегодня, 07:37

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Updated Сегодня, 07:42

Памятник Муртазе Рахимову откроют в Уфе 7 февраля

Известны подробности об увековечивании памяти первого президента Башкирии

15 января 2024, 07:37
Фото: 1MI

Памятник Муртазе Рахимову откроют в Уфе 7 февраля

Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Памятник Муртазе Рахимову откроется в Уфе 7 февраля в парке имени Ленина — напротив здания Курултая. Также в этот день в Уфе планируется открыть две мемориальные доски в местах, где жил и работал Муртаза Рахимов — на улицах Первомайской и Энгельса.

Как отметил Радий Хабиров, в следующем году планируется начать реконструкцию парка имени Ленина.

Напомним автором памятника стал скульптор Салават Щербаков, создавший ранее памятник генералу Минигали Шаймуратову, установленный на Советской площади в Уфе.

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#Общество#Город#Памятник#Новости Башкирии#Новости Уфы#Парки и скверы#Рахимов Муртаза Губайдуллович#Азамат Нухов#Парк
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