Известно, кто возглавил госкомитет по делам молодежи Башкирии после ухода Яны Гайдук

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Исполняющим обязанности председателя госкомитета РБ по молодежной политике стал Вито Сабиров.
«В связи с переходом на другую работу Яны Гайдук моим указом исполнение обязанностей председателя госкомитета РБ по молодежной политике возложено на ее заместителя Вито Сабирова. Желаю вам успеха, вы уже давно в этой сфере, опыт есть — засучивайте рукава и вперед», — сказал Хабиров.
Как сообщал Mkset, предыдущий руководитель госкомитета Яна Гайдук покинула должность на прошлой неделе по собственному желанию. Как отметила позднее чиновница, комментируя свое решение покинуть пост, «её не отправили в отставку». Решение уволиться она приняла накануне, перед днём рождения.
«Меня не отправили в отставку, я не бегу, ни с кем не поссорилась. И с репутацией у меня тоже все в порядке», — заявила Гайдук.