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Updated Сегодня, 08:38

И.О. председателя госкомитета Башкирии по молодежной политике стал Вито Сабиров

Известно, кто возглавил госкомитет по делам молодежи Башкирии после ухода Яны Гайдук

15 января 2024, 08:36
Фото: Вито Сабиров// VK.com

И.О. председателя госкомитета Башкирии по молодежной политике стал Вито Сабиров

О назначении в ходе оперативного совещания в правительстве сегодня, 15 января, сообщил глава республики Радий Хабиров.

Исполняющим обязанности председателя госкомитета РБ по молодежной политике стал Вито Сабиров.

«В связи с переходом на другую работу Яны Гайдук моим указом исполнение обязанностей председателя госкомитета РБ по молодежной политике возложено на ее заместителя Вито Сабирова. Желаю вам успеха, вы уже давно в этой сфере, опыт есть — засучивайте рукава и вперед», — сказал Хабиров.

Как сообщал Mkset, предыдущий руководитель госкомитета Яна Гайдук покинула должность на прошлой неделе по собственному желанию. Как отметила позднее чиновница, комментируя свое решение покинуть пост, «её не отправили в отставку». Решение уволиться она приняла накануне, перед днём рождения.

«Меня не отправили в отставку, я не бегу, ни с кем не поссорилась. И с репутацией у меня тоже все в порядке», — заявила Гайдук.
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#Политика#Общество#Город#Назначение#Отставки и назначения#Новости Башкирии#Новости Уфы#Азамат Нухов#Госкомитет Башкирии
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