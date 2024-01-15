Известно, кто возглавил госкомитет по делам молодежи Башкирии после ухода Яны Гайдук

Как сообщал Mkset, предыдущий руководитель госкомитета Яна Гайдук покинула должность на прошлой неделе по собственному желанию. Как отметила позднее чиновница, комментируя свое решение покинуть пост, «её не отправили в отставку». Решение уволиться она приняла накануне, перед днём рождения.