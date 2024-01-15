Эксперт рассказал, могут ли оставшиеся без отопления люди получить компенсацию

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
«Отопление является коммунальной услугой, которая предоставляется за плату. К сожалению, отказаться от этой услуги довольно сложно, владельцы квартир обязаны ее оплачивать, даже если не проживают там. С точки зрения закона, нельзя требовать компенсацию за то, что вам не оказали эту услугу и вы не имели отопления», — рассказал эксперт в беседе с Pravda.Ru.
Закон позволяет только не оплачивать эту услугу или снизить стоимость до полного освобождения. Жители, которые не имели отопления около пяти-семи дней в январе, могут полностью освободиться от оплаты за это время, используя формулу, предусмотренную законом.
Что касается морального ущерба, то деньги можно получить не за сам факт отсутствия отопления, а за возникший ущерб, связанный с этим. Например, если отключение привело к промерзанию батарей, затоплениям и прочим проблемам. Эксперт может составить заключение о размере ущерба. В моей практике были случаи ущерба на сумму от двух до пяти миллионов рублей.
Заявление должно быть адресовано виновной стороне, которой вероятнее всего будет являться организация-поставщик тепла, а не управляющая компания. При подаче иска необходимо привлечь к ответственности обе стороны:
— управляющую компанию,
— поставщика тепла.
Суд может возложить на них обязанность возместить ущерб. В таком случае можно указать также моральный ущерб, но его нужно аргументировать. Просто сказать «Я очень пострадал, дайте мне миллион» не подойдет. Возможно, вам выплатят только тысячу рублей. Если вы хотите получить большую сумму, то нужно подтвердить размер ущерба. Например, если кто-то заболел в этот период или произошли другие негативные последствия, их можно оценить и требовать компенсации от виновной стороны.
«Это очень распространенная ситуация, такие дела практически всегда выигрываются, и люди получают компенсацию. Просто иногда выплаты могут быть меньше, чем ожидалось, или иск может быть подан к неправильной стороне, что затягивает процесс. Важно своевременно собирать доказательства и правильно фиксировать факты, это главное», — резюмировал специалист.