Эксперт рассказал, могут ли оставшиеся без отопления люди получить компенсацию

Суд может возложить на них обязанность возместить ущерб. В таком случае можно указать также моральный ущерб, но его нужно аргументировать. Просто сказать «Я очень пострадал, дайте мне миллион» не подойдет. Возможно, вам выплатят только тысячу рублей. Если вы хотите получить большую сумму, то нужно подтвердить размер ущерба. Например, если кто-то заболел в этот период или произошли другие негативные последствия, их можно оценить и требовать компенсации от виновной стороны.