Эксперт: аутоиммунным заболеваниям больше подвержены женщины

Медицинский эксперт одной из медицинских лабораборий Виолетта Бурдакова рассказала о таком явлении, как аутоиммунные заболевания — почему их не всегда легко диагностировать, что может спровоцировать их развитие, кто находится в зоне риска.

Как пишет runews24.ru, речь идет о случаях патологической реакции иммунитета на клеточные структуры и ткани собственного организма. В качестве примера можно привести такие болезни, как системная красная волчанка, болезнь Крона, псориаз, ревматоидный артрит, целиакия. Обычно такие заболевания имеют хронический характер, с периодическими обострениями и ремиссиями. Выявить течение аутоиммунных процессов в организме непросто, так как зачастую они сопровождаются разнообразными, крайне непостоянными симптомами. Врачи должны сначала выслушать жалобы пациента и провести осмотр, после чего назначить ряд инструментальных и лабораторных исследований. Примечательно, что чаще аутоиммунные заболевания встречаются у женщин, особенно, если у них в роду уже наблюдались подобные патологии.