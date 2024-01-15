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Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Эксперт: аутоиммунным заболеваниям больше подвержены женщины

Эксперт: аутоиммунным заболеваниям больше подвержены женщины

15 января 2024, 13:52
Фото: 1MI
Медицинский эксперт одной из медицинских лабораборий Виолетта Бурдакова рассказала о таком явлении, как аутоиммунные заболевания — почему их не всегда легко диагностировать, что может спровоцировать их развитие, кто находится в зоне риска.

Как пишет runews24.ru, речь идет о случаях патологической реакции иммунитета на клеточные структуры и ткани собственного организма. В качестве примера можно привести такие болезни, как системная красная волчанка, болезнь Крона, псориаз, ревматоидный артрит, целиакия. Обычно такие заболевания имеют хронический характер, с периодическими обострениями и ремиссиями.

Выявить течение аутоиммунных процессов в организме непросто, так как зачастую они сопровождаются разнообразными, крайне непостоянными симптомами. Врачи должны сначала выслушать жалобы пациента и провести осмотр, после чего назначить ряд инструментальных и лабораторных исследований.

Примечательно, что чаще аутоиммунные заболевания встречаются у женщин, особенно, если у них в роду уже наблюдались подобные патологии.

#Общество
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