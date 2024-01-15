Для строительства придорожного кафе в Башкирии Хабиров выделил землю без торгов

Проект придорожного комплекса в октябре 2022 года был включён в Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан. В действующей редакции документа, опубликованном министерством экономического развития республики, имеется наименование «Строительство придорожного кафе в Иглинском районе Республики Башкортостан». В описании сказано, что инвестор — ООО «Фортуна» — вложит в строительство 13 млн рублей и создаст 4 рабочих места. На реализацию проекта дан срок с 2023 по 2030 год.