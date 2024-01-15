Для строительства придорожного кафе в Башкирии Хабиров выделил землю без торгов

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В Иглино для строительства придорожного кафе выделили более 2 тыс кв метров земли. Распоряжение об этом подписал Радий Хабиров, оно опубликовано на сайте правовой информации республики. Участок получило общество «Фортуна», торги на право аренды не проводились.
По распоряжению главы региона ООО «Фортуна» получило участок земли с кадастровым номером 02:26:011301:4577 площадью 2 228 кв метров в центре Иглинского района, на улице Горького. Сейчас участок земли пустует, вид разрешённого пользования, по данным публичной кадастровой карты, определён как «общественное питание». По соседству находится строительный магазин.
Проект придорожного комплекса в октябре 2022 года был включён в Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан. В действующей редакции документа, опубликованном министерством экономического развития республики, имеется наименование «Строительство придорожного кафе в Иглинском районе Республики Башкортостан». В описании сказано, что инвестор — ООО «Фортуна» — вложит в строительство 13 млн рублей и создаст 4 рабочих места. На реализацию проекта дан срок с 2023 по 2030 год.
ООО «Фортуна» зарегистрировано в 2017 году. Владеет и руководит фирмой Елена Курбанова. C 2017 года организация публикует нулевую финансовую отчётность.