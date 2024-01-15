Без комментариев: в Башкирии перенесли слушание дела о ДТП с гибелью Дианы Сафаровой

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Подсудимый участник ДТП, в котором погибла блогер Диана Сафарова, решил сменить адвоката. В связи с этим запланированное на 15 января рассмотрение уголовного дела было отложено.
По мнению адвоката стороны погибшей Елены Бутаковой, подсудимый таким образом может пытаться «затянуть» судебный процесс. При этом адвокат подчеркивает, что смена представителя в суде является законным правом участников судебного процесса.
«Воспринимаю это, как попытку затягивания судебного процесса. Подсудимый отказался от своего адвоката — это его право. На данный момент он попросил отложить судебное заседание, чтобы найти другого адвоката. Он реализует свое право. Такие „номера“ он начал выкидывать с 9 мая. Скорее всего, он и дальше будет так делать», — подчеркнула адвокат.
Подсудимый от комментариев воздержался, однако выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Напомним, резонансное ДТП произошло в Башкирии в мае 2023 года. От травм полученных в результате ДТП девушка скончалась на месте. У Дианы Сафаровой осталось трое детей, которых она воспитывала одна.
Как сообщал ранее Mkset, в ходе следствия установлено, что обвиняемый сел за руль в нетрезвом состоянии. Он ехал на большой скорости и на обгоне не соблюдал боковой интервал. Также после совершения дорожно-транспортного происшествия мужчина скрылся с места аварии.