Без комментариев: в Башкирии перенесли слушание дела о ДТП с гибелью Дианы Сафаровой

Как сообщал ранее Mkset, в ходе следствия установлено, что обвиняемый сел за руль в нетрезвом состоянии. Он ехал на большой скорости и на обгоне не соблюдал боковой интервал. Также после совершения дорожно-транспортного происшествия мужчина скрылся с места аварии.