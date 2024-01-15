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В Башкирии полтора километра дороги отремонтирует фирм, чей директор арестован

«Башкиравтодор» отремонтирует полтора километра дороги за 37,5 млн рублей

15 января 2024, 11:38
Фото: 1MI

В Башкирии полтора километра дороги отремонтирует фирм, чей директор арестован

Дорога между Салаватом и Стерлитамаком немного обновится этим летом.

Ремонт участка автодороги Стерлитамак — Салават протяжённостью 1442 метра обойдётся бюджету Башкирии в 37 млн 493 тыс рублей. Информацию о контракте опубликовал сайт госзакупок.

Речь идёт об участке муниципальной двухполосной трассы от 38 км + 977 метров до 40 км + 419 метров. Работы должны производиться с 1 июня по 30 сентября 2024 года. Подрядчик за это время должен снять прежний верхний слой дороги, укрепить обочину, устроить основание и новое покрытие, а также восстановить бордюры. Также строителям предстоит обустроить примыкания к двум остановочным площадкам и одно пересечение с другой дорогой. Завершатся работы нанесением разметки. Гарантийный срок эксплуатации основания дорожной одежды составляет 6 лет, нижнего слоя покрытия — 5 лет, верхнего слоя — 7 лет, бордюров — 2 года, дорожной разметки — 3 месяца для разметки краской и 1 год для разметки термопластиком.

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Контракт с государственным казённым учреждением «Управление дорожного хозяйства» Республики Башкортостан (УДХ РБ) получило акционерное общество «Башкиравтодор, которое является крупнейшим подрядчиком УДХ РБ. Последняя недавно попала на штраф за плохое состояние дорог в Кушнаренковском районе.

В начале декабря 2023 года исполняющим обязанности гендиректора «Башкиравтодора» стал Ильгиз Усманов, заместитель управляющего делами Радия Хабирова. Прежний руководитель организации Ильдар Юланов был арестован за мошенничество при контракте на поставку инертных и строительных материалов. Ущерб от действий Юланова и его сообщников составил около 91 млн рублей.

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#Стерлитамак#Ремонт дорог#Госзакупки#Новости Башкирии#Транспорт#Салават#Идэль Гумеров#Башкиравтодор
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