«Башкиравтодор» отремонтирует полтора километра дороги за 37,5 млн рублей

Речь идёт об участке муниципальной двухполосной трассы от 38 км + 977 метров до 40 км + 419 метров. Работы должны производиться с 1 июня по 30 сентября 2024 года. Подрядчик за это время должен снять прежний верхний слой дороги, укрепить обочину, устроить основание и новое покрытие, а также восстановить бордюры. Также строителям предстоит обустроить примыкания к двум остановочным площадкам и одно пересечение с другой дорогой. Завершатся работы нанесением разметки. Гарантийный срок эксплуатации основания дорожной одежды составляет 6 лет, нижнего слоя покрытия — 5 лет, верхнего слоя — 7 лет, бордюров — 2 года, дорожной разметки — 3 месяца для разметки краской и 1 год для разметки термопластиком.