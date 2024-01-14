В Уфе из-за сильных морозов погибли тропические бабочки

Изначально сообщалось, что выставка должна была работать до 14 января, но затем мероприятие пришлось остановить. Об этом сообщает телеканал UTV. Сначала организаторы ссылались на «технические причины», но потом признались, что тропические насекомые не выдержали суровых морозов. Даже несмотря на отапливаемое помещение.