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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

В Уфе из-за сильных морозов погибли тропические бабочки

В Уфе из-за сильных морозов погибли тропические бабочки

14 января 2024, 11:01
Фото: AI
Бабочек показывали на выставке со 2 января.

Изначально сообщалось, что выставка должна была работать до 14 января, но затем мероприятие пришлось остановить. Об этом сообщает телеканал UTV. Сначала организаторы ссылались на «технические причины», но потом признались, что тропические насекомые не выдержали суровых морозов. Даже несмотря на отапливаемое помещение.

В общей сложности погибло 60 бабочек. Известно, что выставка открывалась и в Кемерово — однако там животные смогли перенести сибирские морозы.

#Анастасия Денисенко
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