Марксистский кружок в Уфе стал поводом для ареста Сергея Удальцова

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В отношение Сергея Удальцова — активиста «лево-патриотических» взглядов и координатора движения «Левый фронт» — завели уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката политического деятеля Виолетту Волкову. Поводом для обвинения стали посты в поддержку членов «Марксистского кружка» в Уфе, находящихся под следствием по делам о подготовке к насильственному захвату власти, терроризме, незаконном завладении оружием, организации террористического сообщества и т. д.
Сергея Удальцова задержали 11 января в Москве, до этого в его квартире прошли обыски. Супруга активиста — Анастасия Удальцова — является депутатом Госдумы от партии КПРФ. 12 января Басманный суд Москвы арестовал лидера «Левого фронта» до 15 февраля.
На судебном заседании в разговоре с журналистами Удальцов заявил, что повод его задержание — посты в социальных сетях в поддержку участников «Марксистского кружка» в Уфе, в частности — Дмитрия Чувилина, соратника по «Левому фронту».
«Марксистский кружок» в Уфе существовал с 2016 года и действовал на базе т. н. «Музея И. В. Сталина» на ул. Николая Кузнецова, 7. В марте 2022 года в жилищах как минимум 13 левых активистов из Уфы, некоторые из которых участвовали в деятельности кружка, оперативники ФСБ провели обыски. В отношении 5 из них были заведены уголовные дела. Под арест попали руководитель «Марксистского кружка», врач-отоларинголог Алексей Дмитриев*, доброволец на стороне ДНР в вооружённом конфликте с Украиной Павел Матисов*, пенсионер Юрий Ефимов*, активист «Левого фронта» и доброволец на стороне ДНР в вооружённом конфликте с Украиной, охранник Ринат Буркеев*, координатор «Левого фронта» в Башкирии, депутат Курултая Башкортостана Дмитрий Чувилин*.
В заключении они находятся 1 год и почти 9 месяцев. На сегодняшний день члены «Марксистского кружка» внесены в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Однако решения суда о признании их виновными в такой деятельности ещё нет, судебное заседание в отношение т. н. «уфимской пятёрки» назначено на 30 января 2023 года в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга.
* — внесены в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму