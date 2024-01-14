Марксистский кружок в Уфе стал поводом для ареста Сергея Удальцова

«Марксистский кружок» в Уфе существовал с 2016 года и действовал на базе т. н. «Музея И. В. Сталина» на ул. Николая Кузнецова, 7. В марте 2022 года в жилищах как минимум 13 левых активистов из Уфы, некоторые из которых участвовали в деятельности кружка, оперативники ФСБ провели обыски. В отношении 5 из них были заведены уголовные дела. Под арест попали руководитель «Марксистского кружка», врач-отоларинголог Алексей Дмитриев*, доброволец на стороне ДНР в вооружённом конфликте с Украиной Павел Матисов*, пенсионер Юрий Ефимов*, активист «Левого фронта» и доброволец на стороне ДНР в вооружённом конфликте с Украиной, охранник Ринат Буркеев*, координатор «Левого фронта» в Башкирии, депутат Курултая Башкортостана Дмитрий Чувилин*.