«Восточный выезд» в Уфе готов на 88 процентов

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
На объекте включили освещение в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядная организация завершила установку 787 мачт на объекте общей протяженностью почти 14 км. Теперь проезжую часть освещают диодные лампы российского производства с оптимальным сочетанием параметров: высоты и шага осветительных опор, учитывающих габариты проезжей части.
Министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов отмечает, что основными плюсами использования таких ламп являются увеличенный срок их эксплуатации и сокращение расходов на электроэнергию в несколько раз.
Генеральный директор «Башкирской концессионной компании» Асабали Закавов подчеркнул, что на объекте завершены строительные работы в пункте взимания платы: построено современное двухэтажное здание, где будет размещена интеллектуальная система управления дорогой, будут работать кассиры и диспетчеры. Железные конструкции, из которых состоит пункт взимания платы, весят более 224 тонны — их поднимали на опоры с помощью четырех кранов одномоментно. На работы потребовалось шесть часов.
Напомним, «Восточный выезд» представляет собой тоннельный участок протяженностью 1,2 км, мостовой переход с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной автомобильной дороги с выездом на федеральную трассу М-5 «Урал». Расчетная скорость движения автотранспорта составит 110 км/ч, в тоннеле — 80 км/ч.
Одна из целей нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости не менее чем до 60% (относительно их протяжённости по состоянию на 31 декабря 2017 года).