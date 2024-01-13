«Восточный выезд» в Уфе готов на 88 процентов

Генеральный директор «Башкирской концессионной компании» Асабали Закавов подчеркнул, что на объекте завершены строительные работы в пункте взимания платы: построено современное двухэтажное здание, где будет размещена интеллектуальная система управления дорогой, будут работать кассиры и диспетчеры. Железные конструкции, из которых состоит пункт взимания платы, весят более 224 тонны — их поднимали на опоры с помощью четырех кранов одномоментно. На работы потребовалось шесть часов.