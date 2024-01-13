В Уфе около горнолыжного комплекса прорвало трубу и залило территорию

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Сегодня утром, 13 января, около горнолыжного комплекса «Ак Йорт» прорвало трубу. В результате вода залила территорию парковки вместе с машинами вплоть до здания кассы и проката снаряжения. Поскольку температура воздуха в Уфе не поднималась выше -20 градусов, вода быстро замерзла, сковав автомобили.
Как сообщает UTV со ссылкой на очевидца, прорыв был уже около 8 утра. Позднее на место выехала аварийная бригада «Уфаводоканала», а специалисты перекрыли поврежденный участок трубопровода.
Предположительно причиной коммунальной аварии могла стать неосторожность при уборке парковки погрузчиком.