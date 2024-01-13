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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

В Уфе около горнолыжного комплекса прорвало трубу и залило территорию

В Уфе около горнолыжного комплекса прорвало трубу и залило территорию

13 января 2024, 12:46
Фото: скриншот видео UTV

В Уфе около горнолыжного комплекса прорвало трубу и залило территорию

В Уфе прорвало трубу около ГЛК «Ак-Йорт»: вода залила территорию и быстро замерзла.

Сегодня утром, 13 января, около горнолыжного комплекса «Ак Йорт» прорвало трубу. В результате вода залила территорию парковки вместе с машинами вплоть до здания кассы и проката снаряжения. Поскольку температура воздуха в Уфе не поднималась выше -20 градусов, вода быстро замерзла, сковав автомобили.

Как сообщает UTV со ссылкой на очевидца, прорыв был уже около 8 утра. Позднее на место выехала аварийная бригада «Уфаводоканала», а специалисты перекрыли поврежденный участок трубопровода.

Предположительно причиной коммунальной аварии могла стать неосторожность при уборке парковки погрузчиком.

#Происшествия#Андрей Королев#Новости#Уфа
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