В Уфе мэрия отреагировала на публикации с угрозами терактов в школах и ТЦ

В мэрии Уфы заявили, что эти сообщения являются фейками. Более того, аналогичные сообщения были зарегистрированы в Мурманске, Кирове, Костроме, Воронеже и других городах России в конце 2023 года, и сейчас «волна» дошла до Поволжья.