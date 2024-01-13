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Updated Сегодня, 12:34

В Уфе мэрия отреагировала на публикации с угрозами терактов в школах и ТЦ

В Уфе мэрия отреагировала на публикации с угрозами терактов в школах и ТЦ

13 января 2024, 12:28
Фото: 1MI
В администрации Уфы заявили, что публикации с угрозами терактов являются фейками.

Публикации с угрозами появились в одном из телеграм-каналов. В этих сообщениях говорится, что в ближайшее время в ТЦ и школах Уфы пройдут теракты.

В мэрии Уфы заявили, что эти сообщения являются фейками. Более того, аналогичные сообщения были зарегистрированы в Мурманске, Кирове, Костроме, Воронеже и других городах России в конце 2023 года, и сейчас «волна» дошла до Поволжья.

— Все эти факты, как и каналы распространения недостоверной информации, находятся на контроле правоохранительных органов, организованы проверки. Часть фейковых каналов уже заблокированы, — отметили в пресс-службе мэрии

На ситуацию отреагировала и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем телеграм-канале она сообщила, что «информацию по каналам с угрозами школам уже направили в правоохранительные органы».

#Общество#Новости#Уфа
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