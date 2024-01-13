В Уфе были зафиксированы беспрецедентные пробки в 11 баллов

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В пятницу, 12 января, в Уфе впервые были зафиксированы автомобильные пробки на уровне 11 баллов, сообщили в пресс-службе 2ГИС.
Самая сложная ситуация, когда транспорт на дорогах практически не движется, оценивается в 10 баллов. Анализ проводился на основе данных GPS с учетом скорости на дорогах.
Наиболее сложная ситуация наблюдалась на улицах Зорге, Цюрупа, Кирова, Айская, 50 лет СССР, Калгуевской, и Проспекте Октября. Причиной стали сильный снегопад и несколько небольших ДТП в столице республики.