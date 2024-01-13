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Published Сегодня, 05:01

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Updated Сегодня, 05:17

В Уфе были зафиксированы беспрецедентные пробки в 11 баллов

13 января 2024, 05:01
Из-за снегопада и авариях машины «намертво» встали на дорогах.

В пятницу, 12 января, в Уфе впервые были зафиксированы автомобильные пробки на уровне 11 баллов, сообщили в пресс-службе 2ГИС.

Самая сложная ситуация, когда транспорт на дорогах практически не движется, оценивается в 10 баллов. Анализ проводился на основе данных GPS с учетом скорости на дорогах.

Наиболее сложная ситуация наблюдалась на улицах Зорге, Цюрупа, Кирова, Айская, 50 лет СССР, Калгуевской, и Проспекте Октября. Причиной стали сильный снегопад и несколько небольших ДТП в столице республики.

#Анастасия Денисенко
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